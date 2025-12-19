Si algú pensa en María Galiana, és probable que el primer concepte que vingui al cap sigui Cuéntame. El seu paper com a Herminia López, la mítica àvia de la sèrie espanyola, l’ha convertit en una de les actrius més estimades de RTVE. Tot i això, el seu currículum interpretatiu no s’acaba aquí i aquest dijous ha passat La Revuelta per promocionar la seva nova aparició a la sèrie Atasco. Galiana no dubta a fer servir l’humor sempre que pot, si més no, en la seva última aparició a la primera temporada de La Revuelta, va presentar-se amb un regal molt tètric. Es tractava del seu cap fet amb maquillatge que havien fet servir per a una escena d’un projecte. En tot cas, la nova visita de l’actriu tampoc ha estat exempta de sorpreses.
El segon regal més curiós de María Galiana a ‘La Revuelta’
Un dels indispensables per formar part de La Revuelta és que els famosos portin un regal per a David Broncano. Pot ser qualsevol cosa, des d’un coixí fins a una bandera passant per una màquina de jocs o un bombó fet amb les cendres d’un cantant. Sigui com sigui, María Galiana ha decidit sorprendre el presentador amb un regal molt actual. Una de les noves normatives de la Direcció General de Tràfic començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener i és la balisa V16.
La conversa els ha portat a parlar de cotxes i l’actriu ha revelat que enguany ha renovat el seu carnet de conduir, denominant-se una gran fan dels automòbils. “M’agrada moltíssim conduir, crec que soc una boja, m’ha agradat tota la vida. Jo vaig amb el meu cotxe al supermercat, a veure els meus fills i sense que ningú se n’assabenti, quan puc, me’n vaig a la platja”, ha expressat rient. De fet, fent broma amb el tipus de cotxe que podria tenir l’actriu, que aquest any ha fet els 90, David Broncano ha volgut saber què faria María Galiana si tingués mil milions d’euros.
L’actriu no ha dubtat gens i després de negar-se a comprar un cotxe caríssim, ha expressat que faria amb aquesta quantitat de diners. “Jo faria una fundació, per descomptat, amb aquests diners podria allotjar moltes persones que no té casa“, ha confessat. De fet, també ha admès que fer servir tants diners per comprar un cotxe no seria correcte perquè “no tindria bona consciència. Una resposta que ha generat molts aplaudiments de les persones que formen part del públic del programa. “Per respostes així, María Galiana és de les persones més estimades d’aquest país”, es pot llegir en una de les publicacions que ha fet La Revuelta en el seu perfil d’Instagram.
Les disculpes de l’actriu per a la Guàrdia Civil
L’actriu ha passat per La Revuelta per promocionar la seva nova aparició a la sèrie Atasco. Aquí, interpreta una “àvia conductora”, però el seu personatge té una relació complicada amb la Guàrdia Civil. “Vull demanar perdó a la Benemèrita. Saps el que és la Benemèrita o no?”, ha preguntat l’actriu. Broncano ja sabia per on anava la conversa i ha volgut saber què havia fet per haver de disculpar-se amb ells. Tot i que no volia fer espòiler sobre la sèrie, el seu paper té una conversa complicada. “En aquesta intervenció que he fet els poso a parir. Que no t’ho pots imaginar, que els he insultat amb totes les lletres. És que els dic: ‘Fills de la gran…“, ha explicat l’actriu.
Sigui com sigui, María Galiana ha deixat el públic de La Revuelta fart de riure amb les seves anècdotes ampliant encara més el seu currículum com a actriu, encara sense cap mena d’intenció de baixar dels escenaris.