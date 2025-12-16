Qui no ha ballat mai al ritme de les cançons de Mecano? Qui no ha posat Un año más com a banda sonora per a l’última nit de l’any? És una de les bandes espanyoles més emblemàtiques i la seva música ha format part de la vida de moltes generacions que encaren recorden els seus grans èxits. L’any 1998, la banda se separaria després d’un seguit de disputes entre els germans Cano i problemes interns que posarien punt final a un dels grups musicals més mítics dels anys 80. En tot cas, malgrat que el grup s’acabés, les cançons han continuat molt vives. Des de llavors, Ana Torroja ha rebut la gran pregunta més d’un cop: hi haurà reunió amb Mecano? Aquest dilluns ha passat per La Revuelta on el presentador més esbojarrat ha volgut saber la resposta, que encara ha estat més enigmàtica que abans.
Hi haurà reunió dels integrants de Mecano?
Els fans de Mecano esperen aquesta resposta amb candeletes. Seria possible veure Mecano a l’escenari un cop més? O, almenys, una reunió per treure’s l’espineta clavada? No seria cap bogeria tenint en compte que La Oreja de Van Gogh tornarà el pròxim any amb la seva vocalista original, Amaia Montero, un any després del duríssim comiat de Leire Martínez.
Sigui com sigui, David Broncano mai deixa ningú indiferent i aquest cop ha decidit fer les seves preguntes incòmodes per obtenir la resposta més esperada. “Quan et fan el truc de dir-te Ana no et vull fer aquesta pregunta, però…”, ha expressat el presentador. “Jo ja de quina pregunta és”, l’ha tallat la cantant. El que volen saber és si es farà una reunió amb Mecano, i per obtenir la resposta, més enllà de dir una paraula de dues lletres, David Broncano ha demanat que ho escrigui en una de les targetes del programa.
Aunque sea la pregunta que SIEMPRE le hacen, no será la última vez que la responda
Tot i que la resposta és sempre la mateixa, Ana Torroja ha acabat trencant el silenci i probablement, trencant les il·lusions dels fans que estaven veient el programa. “La resposta de dues lletres la dic molt i em fa pena”.
“És el que dic perquè la gent no es posi trista”, ha confessat. “És una forma de sortir del no perquè la gent els queda pena. No és impossible, però és bastant improbable”. Només els cal una petita esperança per creure que hi ha alguna possibilitat. Ara bé, davant la insistència per obtenir una resposta més clara, Ana Torroja ho té clar. “Hi ha esperança? La veritat és que no”, ha tancat la pregunta.
Una actuació a cappella
Ara bé, el gran moment de la nit l’ha protagonitzat la seva actuació a cappella. Ana Torroja ha recuperat un dels grans himnes de la banda i un crit reivindicatiu que ha interpretat davant el públic de La Revuelta. Mujer contra mujer, sense instrumentalització i amb la seva veu sense artificis. Una veu icònica que vint anys després continua sent reconeixible.
Mujer contra mujer

Tot plegat, una entrevista que ha servit per resoldre la gran pregunta i reviure una de les actuacions més especials d’Ana Torroja en directe.