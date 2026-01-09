Juanes és un dels cantants llatinoamericans més reconeguts internacionalment. Creador d’èxits que és impossible no taral·lejar, com La camisa negra o A Dios les pido, la seva carrera musical l’ha portat pels escenaris d’arreu del món i aquesta setmana ha estat l’encarregat de tancar la programació d’entrevistes de La Revuelta. El programa presentat per David Broncano va tornar dimecres dia 7 de gener de les vacances de Nadal amb molta teca preparada, com l’entrevista amb l’artista que no ha deixat ningú indiferent amb les seves confessions. Sovint els convidats acaben entrant en el joc de preguntes surrealistes o absurdes del presentador, i aprofitant certa confiança, Juanes ha acabat compartint la seva única i més boja experiència després de consumir bolets al·lucinògens.
Juanes revela quan va consumir per primer i únic cop bolets al·lucinògens
Tot i que el consum d’estupefaents i bolets al·lucinògens no és una pràctica gaire recomanable malgrat que està estesa en alguns països. En tot cas, Juanes ha revelat que l’únic cop que els ha consumit va ser fa deu anys i acompanyat per la seva dona. David Broncano ha volgut saber si els havia consumit recentment, però l’artista ha fet una visita més d’una dècada enrere per recordar aquest viatge. “No me n’oblidaré mai de la data”, ha confessat rient.
🍄 Cuando Juanes tomó setas alucinógenas. Con su esposa. Ni de fiesta ni nada. Un viaje totalmente introspectivo. #LaRevuelta @JUANES pic.twitter.com/TNx276edwu— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 8, 2026
Amb la curiositat que tant el caracteritza, Broncano no ha desaprofitat l’oportunitat de fer-se amb els detalls més sucosos d’aquesta anècdota. “Va ser un viatge molt llarg però increïble. Estava amb la meva dona, no va ser de festa ni res així”, ha dit. En tot cas, malgrat que va ser un viatge “introspectiu”, ha volgut remarcar per a totes les persones que l’estan veient que “no ho recomana” i tampoc vol alçar la veu a favor d’aquesta pràctica. Però com va ser la seva experiència? “A mi personalment em va portar a un viatge molt profund cap a allò més pur de la meva ànima, a la infància, vaig passar per totes les etapes“, ha admès. A més a més, el fet de fer-ho amb la seva dona va convertir-ho en un moment encara més especial per a ell. “Això va ser fa 15 anys i des de llavors mai més”, ha confessat. En el seu cas va servir i va ser “molt positiu”, però no vol recomanar-ho públicament.
L’últim desig de Juanes
L’entrevista ha estat d’allò més potent i plena de preguntes incòmodes, escatològiques i personals. Un dels moments més bojos de la conversa els ha portat a tractar els temes de la mort perquè Broncano ha volgut saber si el cantant ja tenia les seves últimes voluntats i desitjos per escrit. En el seu cas, no vol que l’enterrin ni el posin dins un taüt. “Sincerament, m’agradaria que em cremin i em posen dins un arbre o al mar. El tema del taüt no ho veig, que m’incinerin i cap a la muntanya”, ha confessat.
El último deseo de Juanes— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 8, 2026
"Quiero que me incineren y que me echen a árbol" 🌲#LaRevuelta @JUANES pic.twitter.com/2CKJFTC1DB
La idea és que haurien de posar les cendres en un arbre petit perquè pugui créixer. A més a més, per trencar el moment potser tens parlant de la mort, un dels treballadors de La Revuelta ha projectat la imatge amb una proposta d’arbre per a posar les cendres de l’artista, que tenia una branca enorme amb forma de penis. “Un homenatge a la teva virilitat”, ha exclamat el presentador fent riure el seu convidat. Tot plegat una entrevista d’allò més surrealista que ha mostrat la cara més divertida de Juanes.