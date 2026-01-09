Juanes es uno de los cantantes latinoamericanos más reconocidos internacionalmente. Creador de éxitos que es imposible no tararear, como La camisa negra o A Dios les pido, su carrera musical lo ha llevado por escenarios de todo el mundo y esta semana ha sido el encargado de cerrar la programación de entrevistas de La Revuelta. El programa presentado por David Broncano regresó el miércoles 7 de enero de las vacaciones de Navidad con mucho contenido preparado, como la entrevista con el artista que no ha dejado a nadie indiferente con sus confesiones. A menudo los invitados terminan entrando en el juego de preguntas surrealistas o absurdas del presentador, y aprovechando cierta confianza, Juanes ha terminado compartiendo su única y más loca experiencia tras consumir hongos alucinógenos.

Juanes revela cuándo consumió por primera y única vez hongos alucinógenos

Aunque el consumo de estupefacientes y hongos alucinógenos no es una práctica muy recomendable a pesar de que está extendida en algunos países. En todo caso, Juanes ha revelado que la única vez que los ha consumido fue hace diez años y acompañado por su esposa. David Broncano ha querido saber si los había consumido recientemente, pero el artista ha hecho una visita a más de una década atrás para recordar ese viaje. «No me olvidaré nunca de la fecha», ha confesado riendo.

🍄 Cuando Juanes tomó setas alucinógenas. Con su esposa. Ni de fiesta ni nada. Un viaje totalmente introspectivo. #LaRevuelta @JUANES pic.twitter.com/TNx276edwu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 8, 2026

Con la curiosidad que tanto lo caracteriza, Broncano no ha desaprovechado la oportunidad de hacerse con los detalles más jugosos de esta anécdota. «Fue un viaje muy largo pero increíble. Estaba con mi esposa, no fue de fiesta ni nada así», ha dicho. En todo caso, aunque fue un viaje «introspectivo», ha querido remarcar para todas las personas que lo están viendo que «no lo recomienda» y tampoco quiere alzar la voz a favor de esta práctica. Pero, ¿cómo fue su experiencia? «A mí personalmente me llevó a un viaje muy profundo hacia lo más puro de mi alma, a la infancia, pasé por todas las etapas«, ha admitido. Además, el hecho de hacerlo con su esposa lo convirtió en un momento aún más especial para él. «Eso fue hace 15 años y desde entonces nunca más», ha confesado. En su caso sirvió y fue «muy positivo», pero no quiere recomendarlo públicamente.

Juanes comparte su experiencia con los hongos alucinógenos | RTVE

El último deseo de Juanes

La entrevista ha sido de lo más potente y llena de preguntas incómodas, escatológicas y personales. Uno de los momentos más locos de la conversación los ha llevado a tratar los temas de la muerte porque Broncano ha querido saber si el cantante ya tenía sus últimas voluntades y deseos por escrito. En su caso, no quiere que lo entierren ni lo pongan dentro de un ataúd. «Sinceramente, me gustaría que me incineren y me pongan dentro de un árbol o al mar. El tema del ataúd no lo veo, que me incineren y rumbo a la montaña», ha confesado.

"Quiero que me incineren y que me echen a árbol" 🌲#LaRevuelta @JUANES pic.twitter.com/2CKJFTC1DB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 8, 2026

La idea es que deberían poner las cenizas en un árbol pequeño para que pueda crecer. Además, para romper el momento quizás tenso hablando de la muerte, uno de los trabajadores de La Revuelta ha proyectado la imagen con una propuesta de árbol para poner las cenizas del artista, que tenía una rama enorme con forma de pene. «Un homenaje a tu virilidad», ha exclamado el presentador haciendo reír a su invitado. Todo un conjunto de una entrevista de lo más surrealista que ha mostrado la cara más divertida de Juanes.