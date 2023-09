Juanes se sincera sobre la depresión y el alcoholismo en una carta

Juanes ha hablado, por primera vez, de los problemas de depresión y alcohol que ha arrastrado en los últimos años. El cantante ha escrito un post en Instagram en el que saca a la luz todos los pensamientos y detalles que ha ocultado. No ha querido comentar qué ha pasado hasta que no se ha visto del todo recuperado, al parecer. El exitoso autor de La camisa negra publica una carta sobrecogedora que demuestra que ha atravesado una época muy y muy oscura.

«Han pasado muchos años para poder escribir esto. Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos. Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas e inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Al contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración independientemente de nuestra clase social, religión o profesión. De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad y tampoco el dinero», pone en marcha.

Y, a partir de aquí, pasa a hablar de la depresión y confiesa que la sufre desde hace tiempo: «La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que vivir con factores genéticos y químicos desde hace mucho tiempo. Pasé de ser una persona extremadamente introvertida en la infancia a tener que enfrentar la aceptación, el rechazo, el odio, la presión social y laboral. Los últimos años han sido claves para dar a conocer más esta enfermedad y, sobre todo, para visibilizar lo común que es. Es muy importante hablar de lo que se siente con un profesional, la familia o la gente del trabajo», insiste.

Juanes se confiesa sobre su peor momento | Europa Press

Juanes revela que vivió un momento muy doloroso hace ahora 13 años

Además, ha querido sacar a la luz uno de los peores episodios que ha vivido en su vida. Pasó hace 13 años: «Estaba en el mejor momento de mi carrera con centenares de conciertos y, a primera vista, una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado. Había trabajado tanto durante los últimos 10 años que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado a un lado mi cuidado personal para dar el gusto al resto del mundo».

«Lo peor es que yo fui el único responsable, ya que nunca tuve la fortaleza de decir que estaba cansado o que necesitaba un momento. Si lo hice, creo que no me tomaron seriamente. Siempre pensé que podía y que sería capaz porque, por favor, era Juanes. Este pensamiento me comportó un colapso nervioso que me forzó a detener abruptamente todas mis actividades para estar en casa con mis hijos. Fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida«, prosigue en un comunicado.

Él creía que no era normal lo que sentía y habría empezado a dejarse consolar por el alcohol: «Buscaba ayuda en el alcohol para tratar de anestesiar y poder seguir. El resultado fue peor. Llegué a un punto de cansancio que hacía que odiara verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en un escenario. Habían pasado 10 años sin descanso de conciertos, viajes, ausencias y más que acabaron pasando factura».

Lamenta que en aquel momento, el éxito no permitía que estuvieras descansando porque la vida tenía que ser perfecto: «Hoy, afortunadamente, los tiempos han cambiado y se ha vuelto más común hablar abiertamente de estos temas. Todos podemos sufrir depresión y hablar de esto es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede eliminar vidas. No dudes en buscar ayuda si la necesitas. Siempre habrá alguien allí fuera que se solidarice contigo».

Él está contento porque descansó y pudo salir adelante: «Me curé internamente. No he ganado todavía a la depresión, pero la manejo mucho mejor y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca. Me siento orgulloso de mí por haber tomado las decisiones que tomé en el pasado para sanarme, estar más cerca de mis hijos, ser mejor artista y ser humano. Tú también puedes, ¡ánimo!».