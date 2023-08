Jordi Cruz y Rebecca Lima publican la primera foto de su hijo

Jordi Cruz y Rebecca Lima han presentado de manera oficial a su primer hijo, el pequeño Noah. El cocinero catalán y miembro del jurado de Masterchef confirmó la noticia cuatro días después del nacimiento en un video en el que demostraba estar muy feliz.

Ahora ha sido la madre quien ha roto su silencio. La arquitecta brasileña ha sido la encargada de publicar la primera foto del bebé, un niño de quien protegen la intimidad todavía y solo ha mostrado el brazo y parte del cuerpo sin llegar a compartir una imagen de su cara. En la foto se le ve en brazos, con un jersey y un body con la N inicial de su nombre bordada. En el mensaje que ha escrito para acompañarla, dice: «Él y yo. Las promesas de Dios nunca fallan«.

Además, ha querido agradecer a todos los seguidores que se han puesto en contacto con ella estos días para felicitarla por su maternidad: «Quiero agradeceros todos los mensajes que he recibido y por todo el amor que ha llegado a Noah. Estoy totalmente inmersa en este nuevo mundo, entre los desafíos y delicias de descubrirme como madre. No he podido contestaros los mensajes porque no me sobra el tiempo para nada. Os he leído y os lo agradezco de todo corazón».

Rebecca Lima publica la primera foto con su hijo | Instagram

Jordi Cruz reconoce que está viendo la cara oscura de la paternidad en estos primeros días

En las primeras declaraciones del chef, ha reconocido que están en una nube, aunque también dice haberse dado cuenta de los problemas de la paternidad como el no dormir: «La paternidad es jodidamente preciosa. Es increíble todo bonito y su cara… El primer día mi bebé es buenísimo, pero espérate al segundo y al tercero cuando voces que llora mucho. Y nada, noches sin dormir y momentos en los que no sabes qué hacer. Quien diga que todo esto es un camino de rosas, pues no. Tiene sus cosas y se aprende un montón. Yo estoy muy sorprendido con todo y me lo estoy pasando igual de bien que de mal».

Una pareja que ha dado la bienvenida a su primer hijo en común, un niño que los convierte en una familia cinco años después de empezar a salir juntos.