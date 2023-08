Jordi Cruz i Rebecca Lima publiquen la primera foto del seu fill

Jordi Cruz i Rebecca Lima han presentat de manera oficial el seu primer fill, el petit Noah. El cuiner català i membre del jurat de Masterchef va confirmar la notícia quatre dies després del naixement en un vídeo en què demostrava estar molt feliç.

Ara ha estat la mare qui ha trencat el seu silenci. L’arquitecta brasilera ha estat l’encarregada de publicar la primera foto del bebè, un nen de qui protegeixen la intimitat encara i només ha mostrat el braç i part del cos sense arribar a compartir una imatge de la seva cara. En la foto se’l veu en braços, amb un jersei i un body amb la N inicial del seu nom brodada. En el missatge que ha escrit per acompanyar-la, diu: “Ell i jo. Les promeses de Déu mai no fallen“.

A més a més, ha volgut agrair a tots els seguidors que s’han posat en contacte amb ella aquests dies per felicitar-la per la seva maternitat: “Vull agrair-vos tots els missatges que he rebut i per tot l’amor que ha arribat a Noah. Estic totalment immersa en aquest nou món, entre els desafiaments i delícies de descobrir-me com a mare. No he pogut contestar-vos els missatges perquè no em sobra el temps per a res. Us he llegit i us ho agraeixo de tot cor”.

Rebecca Lima publica la primera foto amb el fill | Instagram

Jordi Cruz reconeix que està veient la cara fosca de la paternitat en aquests primers dies

En les primeres declaracions del xef, ha reconegut que estan en un núvol, encara que també diu haver-se adonat dels problemes de la paternitat com el no dormir: “La paternitat és fotudament preciosa. És increïble tot maco i la seva cara… El primer dia el meu bebè és boníssim, però espera’t al segon i al tercer quan veus que plora molt. I res, nits sense dormir i moments en els quals no saps què fer. Qui digui que tot això és un camí de roses, doncs no. Té les seves coses i s’aprèn un munt. Jo estic molt sorprès amb tot i m’ho estic passant igual de bé que de malament”.

Una parella que ha donat la benvinguda al seu primer fill en comú, un nen que els converteix en una família cinc anys després de començar a sortir junts.