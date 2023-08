Jordi Cruz dona les gràcies al Quironsalud de Barcelona pel naixement del fill

El xef Jordi Cruz ha donat les gràcies als professionals de l’Hospital Quirónsalud Barcelona, on el diumenge va néixer Noah, el primer fill que té amb l’arquitecta Rebecca Lima.

El bebè va venir al món amb “3,5 quilos d’amor i 50 centímetres de felicitat absoluta”, tal com el propi cuiner va anunciar en les seves xarxes socials, en assegurar que el nen és “molt bo” i “ha sortit a la seva mare”.

El naixement es va produir a l’Hospital Quirónsalud Barcelona, a tan sols 10 minuts caminant de l’ABaC Barcelona, el restaurant 3 estrelles michelín propietat de Jordi Cruz.

Per això, en les seves xarxes va donar “les gràcies a l’hospital Quirón, a la Dra. María Goya, que ens ha acompanyat en tot el procés, a Gemma Ruiz, que és la matrona, a la anestesiòloga Soraya, i no em vull deixar a ningú”, sense oblidar-se dels equips d’infermeria, nounats, pediatria, portalliteres, etc.

Cruz va voler recordar-se fins i tot dels seus companys de professió, en al·lusió a l’equip de cuiners de l’hospital, perquè “han cuinat súper bé”. “Gràcies a tot el mut a l’Hospital Quirón. Gràcies perquè ens heu ajudat infinit”, va ressaltar.

Per a celebrar l’arribada del seu primer fill, Jordi Cruz va prometre als seus followers fer un ‘directe’ aquest diumenge per a preparar un pastís tres llets. Unes postres per al qual ja porta diversos dies assajant la recepta i que vol dedicar tant al bebè com al tot l’equip de l’Hospital Quirónsalud Barcelona en senyal d’agraïment.