L’embaràs de Tamara Falcó haurà d’esperar i ara se sap per què

Tamara Falcó i Íñigo Onieva han deixat clar que volen ser pares aviat, un desig que hauran de deixar aparcat un temps. Després de més de dos mesos de viatge de noces en tres continents diferents, han tornat a la realitat. En aquestes primeres setmanes de casats han estat a Sud-àfrica i Zàmbia, dos països que requereixen posar-se unes vacunes per tal de poder viatjar-hi segur i sense risc d’emmalaltir. És per això, segons ha pogut saber Diez Minutos, que seria perillós que la filla d’Isabel Preysler es quedés ara mateix embarassada.

La revista ha parlat amb diversos metges experts que asseguren, amb contundència, que no hauria de començar a intentar quedar-se embarassada fins d’aquí a tres mesos, com a mínim: “Per viatjar a Sud-àfrica el més recomanable és vacunar-te de l’hepatitis A i, si visites el parc nacional Kruger com van fer ells, també necessites la vacuna de la malària. Això significa que has de prendre una pastilla diària des del dia que arribes fins una setmana després i esperar almenys tres mesos per quedar-te embarassada”. I és que diuen que un embaràs durant aquest temps està contraindicat perquè existeix un risc “altíssim” de complicacions i malformacions.

L’embaràs de Tamara Falcó haurà d’esperar | Diez Minutos

Aquesta informació mèdica sorprèn tenint en compte que Tamara Falcó va assegurar públicament que havia iniciat un tractament de fertilitat natural per quedar-se embarassada poc abans de la boda. El més sensat seria que ho hagués paralitzat temporalment fins que passin aquests tres mesos de risc, però estem parlant de Tamara Falcó i podria passar de tot.

Després de la tercera part del viatge de noces (després d’Àfrica va venir París i, posteriorment, Tahití i Bora Bora) van posar rumb cap a Cadis per assistir a la boda d’una amiga de la marquesa. A les fotos se’ls ha vist molt feliços i enamorats, així que sembla que realment han deixat enrere tots els problemes -amb ruptura inclosa- que van viure els mesos previs al seu enllaç.

Tamara Falcó fitxa per un programa de Telecinco

I si parlem de la vida professional de Tamara Falcó, hem de destacar la notícia que s’acaba de filtrar a la premsa. Telecinco l’hauria convençut per fitxar per El musical de tu vida, el programa nou que presentarà Carlos Sobera. Està previst que centrin cada emissió en un famós, de qui explicaran la seva vida a través d’actuacions musicals. Una de les protagonistes serà ella, precisament, que concedirà una gran entrevista en profunditat a la cadena de la competència mentre continuï col·laborant a El Hormiguero.