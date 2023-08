La foto de Victoria Federica en biquini que no agradarà a Felip i Letícia

Victoria Federica continua gaudint d’unes vacances eternes. La filla d’Elena de Borbó i Jaime de Marichalar està centrada en la faceta d’influencer i no fa més que encadenar un viatge amb un altre. Publica fotos de tots els indrets que va, de les festes a les quals la conviden, la roba de marca que li regalen…

Com ja s’ha dit moltes vegades, la família reial està totalment en contra d’aquesta nova vida pública i li demanen constantment que sigui més hermètica. Ella no fa ni cas de les advertències i continua a la seva, encara que això li comporti esbroncades de la mare i el tiet. Més d’una vegada l’haurien trucat per demanar que ho deixés estar, de fet.

Ara ella ha anat més enllà i ha publicat una fotografia en biquini que farà enfadar. Si ja no els agrada que hagi obert una finestra a la seva vida privada amb els seguidors, encara menys que hagi mostrat com és el seu cos quan la família reial sempre ha estat tan escrupolós amb aquest tema. És habitual que impedeixin que es comparteixin fotografies dels seus membres en banyador, així que és probable que li recriminin que ella ho hagi fet voluntàriament.

Victoria Federica mostra fotos de les seves luxoses vacances

Victoria Federica va abandonar els seus estudis i va renunciar a cursar una carrera universitària perquè volia viure la vida i guanyar diners com a influencer. Una creadora de contingut que genera curiositat i morbositat, en mostrar públicament com és aquest tipus de vida.

La neboda de Felip VI continua cridant l’atenció de la premsa rosa i protagonitzant titulars. De moment, no s’ha filtrat si té una relació amorosa o no, però de ben segur que serà el següent que investiguin.