Jair Domínguez i Neus Rossell parlen de la seva relació amorosa a la ràdio

Neus Rossell i Jair Domínguez van fer pública la seva relació amorosa fa uns mesos i ara n’han parlat a La tarda de Catalunya Ràdio. Els periodistes treballen junts a El búnquer de l’emissora pública i han revelat, per primera vegada, com van explicar al seu company Peyu que havien començat a sortir junts. En aquestes vacances han gaudit de la natura i han fet diversos pics, uns dies de desconnexió que han deixat enrere. Ara que han tornat a la feina per promocionar la nova temporada del seu programa, han acabat parlant de la seva vida privada.

Els presentadors els han preguntat com van reaccionar a la notícia que va sortir publicada sobre la seva relació quan pocs sabien que estaven junts: “A mi la gent em reenviava aquest enllaç… però, és clar, jo ja sabia que estava amb ell i pensava que a mi què m’explicaven. La premsa catalana va trigar en saber que estàvem junts. Seria molt hipòcrita dir que ens molesta que parlin de nosaltres perquè sempre diem que falta safareig en català“.

Jair Domínguez i Neus Rossell expliquen com es va prendre el Peyu la notícia de la seva relació

Com que treballen amb el Peyu, van voler comunicar-li que estaven junts abans que se n’assabentés per alguna altra banda: “Us haig de fer saber que ell no ho sabia i va ser preciós el moment de dir-li. Li vam dir que hauríem de parlar un moment amb ell perquè és clar, laboralment s’havia de comunicar i encara més en un equip tan petit. El vam portar a una habitació d’aquelles fosques que tenim allà, el vam fer seure en una cadira amb un embut a l’inrevés i ell estava tan nerviós que va acabar seient a sobre de l’embut”.

“Recordo que ell estava assegut i nosaltres dos drets agafant-li la cuixa mentre li dèiem que volíem dir-li una cosa. Ell creia que seria alguna cosa relacionada amb la feina i estava nerviós, aquell dia vam veure una faceta seva desconeguda que no havíem vist mai. La cosa és que el Jair s’havia separat un temps enrere i no li havia dit al Peyu perquè ell no parla d’aquestes coses, així que l’impacte de la notícia va ser encara més fort”, afegeix. “Us recomanem que si heu de dir que esteu amb una persona, digueu abans que us heu separat de l’anterior”, han dit tot rient.

Neus i Jair Domínguez donen detalls del seu amor | Instagram

Diuen que no parlen gaire de la feina a casa, així que no els genera cap problema el fet de treballar junts: “Ara gastem menys benzina perquè anem a la feina amb només un cotxe”, riuen. Una relació que agrada als tafaners catalans que demanen, cada vegada més, premsa rosa catalana del nostre star-system.