La treva entre Shakira i Gerard Piqué ha tingut una clara víctima, que no és ni més ni menys que Clara Chia. La nova xicota del futbolista és una part important del nou contracte de custòdia dels nens que han signat els protagonistes d’aquest serial. En aquest document s’estipulen diverses qüestions relatives als nens, segons ha publicat el portal MDZ. L’acord estipula que serà la cantant colombiana qui s’encarregarà de l’educació i la salut dels nens, que viuran a Miami. Shakira satisfarà qualsevol mena de necessitat que puguin tenir els nens i Gerard Piqué els podrà visitar molt sovint. De fet, podrà veure’ls cada deu dies, amb prioritat en les pròximes setmanes, abans que comencin el col·legi.

Aquestes estipulacions són les habituals en un acord de custòdia i no sorprendrien ningú si no fos per la ‘clàusula’ relativa a Clara Chia, la xicota de Piqué amb qui va enganyar Shakira mentre encara eren parella. Shakira ha aconseguit que Piqué signi una clàusula que estableix que Chia té prohibit passar temps amb Milan i Sasha. Així, Piqué no podrà dur-la en els seus viatges a Miami quan vulgui visitar els seus fills. A Shakira no li hauria provat que el futbolista portés els seus fills a la boda del seu germà on també va assistir Clara Chia. Tampoc no li va agradar que en una de les visites de Piqué a Miami portés a Clara Chia i tots quatre passessin temps amb els nens. Per tant, Clara Chia és la principal damnificada d’un acord que Piqué ha signat per continuar veient els fills cada deu dies.

Gerard Piqué i Shakira canvien l’acord de custòdia – Europa Press

La treva de Shakira i Piqué

Les últimes informacions sobre l’exparella apunten que haurien signat una treva en la seva guerra després de la separació. Tots dos han entès que el que importa és la felicitat i el benestar de Milan i Sasha, per la qual cosa han signat una petita pau i Shakira li ha posat les coses fàcils aquest estiu. Amb aquest canvi de contracte han fet més fàcil la vida dels nens, que no hauran de viatjar tant i podran veure el seu pare cada deu dies.