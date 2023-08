Gerard Piqué i Shakira han decidit deixar la guerra enrere i centrar-se en el que realment importa, la felicitat i el benestar dels dos fills que tenen en comú. S’ha dit que la cantant colombiana no li ha posat les coses fàcils aquest estiu, sobretot des que optessin per canviar l’acord de custòdia in extremis. A ella no li agrada que hagin de ser els nens qui estiguin tot el dia viatjant, però s’ho hauria d’haver pensat millor abans de traslladar-se a Miami… L’exfutbolista tampoc no està content després de tot el que li ha arribat a dir en les cançons bomba contra ell i la tensió ha estat més que evident.

No volen continuar així i el seu entorn s’ha afanyat a filtrar a la premsa el canvi d’actitud que haurien tingut en els últims dies. Vanitatis afirma que la guerra “ha acabat”, almenys de moment: “La pau s’ha instal·lat en la relació de Shakira amb Gerard Piqué i així ho asseguren des d’ambdós costats de l’exparella”. Ara volen un temps de calma i, per aquest motiu, s’estarien centrant en complir el conveni de separació “al peu de lletra” i ara mateix, diuen que “no hi ha cap discussió ni cap problema entre ells“.

Gerard Piqué vol recuperar la bona relació amb Shakira | Twitch

Shakira posa de la seva part per calmar la situació | Instagram

Shakira i Gerard Piqué deixen els problemes enrere

Tots dos estarien gaudint dels nens quan els toca, “sense discussions ni disgustos”. A més a més, ajudaria que Shakira se senti còmoda a Miami i que ja s’hagi adaptat del tot a la seva nova vida: “S’ha instal·lat bé a la nova residència, se sent tranquil·la i acompanyada de moltíssims amics”. Una altra cosa volen deixar clara i és que la cantant no té cap relació com s’està especulant a la premsa: “Està feliç, soltera i sense compromís”. Des del seu entorn haurien volgut deixar clar que estan molt contents per aquest canvi d’actitud en ella: “Celebren la seva actitud positiva i festiva després d’haver passat uns mesos molt durs”.

Gerard Piqué, per la seva banda, també estaria content amb la nova situació. La relació amb Clara Chía seria molt estable i estarien il·lusionats. Aquests últims dies, de fet, haurien estat allotjats a una casa familiar dels Piqué a Cabrils. L’empresari barceloní estaria desitjant tornar a tenir la custòdia dels nens, que d’aquí a poques setmanes hauran d’instal·lar-se definitivament a Miami una altra vegada per preparar-se de cara a l’inici del curs escolar. Les pròximes vacances llargues que passaran amb el pare seran durant la festivitat nord-americana del dia d’Acció de Gràcies a finals de novembre.