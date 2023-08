Gerard Piqué y Shakira han decidido dejar la guerra atrás y centrarse en lo que realmente importa, la felicidad y el bienestar de los dos hijos que tienen en común. Se ha dicho que la cantante colombiana no le ha puesto las cosas fáciles este verano, sobre todo desde que optaran por cambiar el acuerdo de custodia in extremis . A ella no le gusta que tengan que ser los niños quienes estén todo el día viajando, pero se lo tendría que haber pensado mejor antes de trasladarse a Miami… El exfutbolista tampoco está contento después de todo lo que le ha llegado a decir en las canciones bomba contra él y la tensión ha sido más que evidente.

No quieren continuar así y su entorno se ha apresurado a filtrar a la prensa el cambio de actitud que habrían tenido en los últimos días. Vanitatis afirma que la guerra «ha acabado», al menos de momento: «La paz se ha instalado en la relación de Shakira con Gerard Piqué y así lo aseguran desde ambos lados de la expareja». Ahora quieren un tiempo de calma y, por este motivo, se estarían centrando en cumplir el convenio de separación «a rajatabla» y ahora mismo, dicen que «no hay ninguna discusión ni ningún problema entre ellos«.

Gerard Piqué quiere recuperar la buena relación con Shakira | Twitch

Shakira pone de su parte para calmar la situación | Instagram

Shakira y Gerard Piqué dejan los problemas atrás

Los dos estarían disfrutando de los niños cuando les toca, «sin discusiones ni disgustos». Además, ayudaría que Shakira se sienta cómoda a Miami y que ya se haya adaptado del todo a su nueva vida: «Se ha instalado bien en la nueva residencia, se siente tranquila y acompañada de muchísimos amigos». Otra cosa quieren dejar clara y es que la cantante no tiene ninguna relación como se está especulando a la prensa: «Está feliz, soltera y sin compromiso». Desde su entorno habrían querido dejar claro que están muy contentos por este cambio de actitud en ella: «Celebran su actitud positiva y festiva después de haber pasado unos meses muy duros».

Gerard Piqué, por su parte, también estaría contento con la nueva situación. La relación con Clara Chía sería muy estable y estarían ilusionados. Estos últimos días, de hecho, habrían estado alojados en una casa familiar de los Piqué en Cabrils. El empresario barcelonés estaría deseando volver a tener la custodia de los niños, que de aquí a pocas semanas tendrán que instalarse definitivamente en Miami otra vez para prepararse de cara al inicio del curso escolar. Las próximas vacaciones largas que pasarán con el padre serán durante la festividad norteamericana del día de Acción de Gracias a finales de noviembre.