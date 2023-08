Jordi Rico (Girona, 1971) ha abandonado Com si fos ahir por sorpresa, una petición que ha forzado los guionistas a preparar una muerte absurda y muy inesperada para Quim. El actor, ligado a la exitosa serie de la sobremesa desde el principio y miembro de la pandilla protagonista, explica en El Món por qué ha querido dejar un trabajo estable después de seis años y qué tiene previsto hacer a partir de ahora.

Siempre había sabido que quería ser actor y empezó hace tiempo en TV3. ¿Cómo llegó a la cadena?

Creo que siempre había querido dedicarme a esto, sí. En mi casa hacían mucho teatro amateur y de pequeños íbamos a todas partes con ellos. Para TV3 había trabajado en Porca Misèria , Sagrada Familia y una serie que duró poco que se llamaba 39+1 . Nunca había trabajado en un culebrón, así que Com si fos ahir fue una experiencia nueva para mí. Ha sido muy y muy bueno, este trabajo en TV3. La directora me llamó y me dijo que quería que interpretara a uno de los personajes de la serie, la que me vendieron superbién. Pensaba que tendría que hacer algún casting o algo así y me dijo que no hacía falta porque el papel era para mí. Nunca me había pasado tan claramente, que me quisieran a mí concretamente. Bien es verdad que mi incorporación fue muy fácil.

Com si fos ahir se presentó como una serie muy diferente a las que se hacían antes, una ficción que huía de los dramas y las historias rocambolescas de las anteriores apuestas.

¡Totalmente! En Com si fos ahir , en realidad, no pasa nada. Hablamos de conflictos normales de gente normal y antes esto no pasaba, las series antiguas tenían que estar cargadas de cosas. Creo que esta ha sido una apuesta muy buena, la de explicar la vida de unas personas parecidas a los telespectadores. Los primeros meses costó porque creían que no pasaba nada, que esta era una serie extraña. Ahora bien, rápidamente se engancharon y estamos muy contentos de la respuesta que ha tenido.

Ha sido uno de los personajes troncales desde el inicio. ¿Esta era la idea? ¿O Quim ha gustado y, por eso, le han ido dando más protagonismo?

Este es un personaje que tiene mucha comicidad y que, además, ha enganchado al público. Él es un auténtico perdedor desde el principio, cuando tenía una casa y una vida que eran mentira. A partir de aquí todo empezó a hundirse y empezó a tener un montón de problemas. Creo que a la gente esto le hace gracia, no que sea un personaje especialmente cómico, sino que se tome de una manera tan peculiar estas situaciones de mierda , con perdón. No son situaciones nada graciosas, en el fondo, la parte divertida es ver cómo las encara él.

Lo que más gusta es el trío cómico que han formado con Olalla Moreno y Marco H. Medina.

Con Olalla y Marco nos hemos entendido muy y muy bien, de hecho hemos hecho familia y esto ha sido mucho chulo . Mentiría si dijera que ha habido ningún mal rollo, tenemos muy buena relación entre todos. Este es otro éxito de la serie y de su directora, sobre todo, que ha cohesionado a una pandilla de amigos que nos respetamos y tenemos buena relación. Nos gustamos y esto es muy bonito porque te gusta tu compañero y si te pasa esto, has tenido mucha suerte.

Jordi Rico habla de su marcha de Com si fos ahir

Y si todo es tan bonito, ¿por qué ha querido irse de la serie?

Esta es una buena pregunta. Todo tiene un comienzo y un final, creo que mi personaje no aportaba nada más. Era todo más de lo mismo… En el ámbito personal tenía ganas de que pasaran otras cosas, quería cambiar el ritmo e iniciar otros proyectos. Es muy exigente trabajar en una serie diaria, cosa que saben mis compañeros y todos quienes nos dedicamos a esto.

¿Ha sido una decisión meditada desde hace tiempo?

Sí, hacía tiempo que la gestaba porque de verdad que es muy exigente este trabajo. Quim era un personaje tan extremo a quien le podían decir de hacer tantas cosas, que llegó un momento en el que yo ya no sabía qué más pasaría. Me sentía mal actor porque creía que hacía lo mismo todo el rato y me di cuenta de que no quería sentirme así. Hacer esta serie ha sido un regalo y no quería acabarla mal, no quería irme enfadado. Creía que tenía que tomar una decisión y no te mentiré, me costó… hasta cierto punto. También te digo que los echaré de menos porque ahora estoy inmerso en la felicidad de vacaciones, pero este septiembre sé que lo echaré de menos.

¿Es cuestión de sentirse agotado de interpretar el mismo personaje durante tanto de tiempo?

Sobre todo es el hecho que sea un personaje tan extremo. Sé que ha gustado mucho y yo me he sentido muy querido, pero insisto que cuesta mucho que te digan que tu personaje puede llegar a hacer de todo. Cuesta mucho interpretar un personaje tan extremo como Quim de Com si fos ahir durante seis años.

Los fans se han entristecido mucho con la muerte de su personaje. ¿Qué feedback ha recibido?

Marco me decía que la reacción sería muy fuerte y yo me pensaba que no, pero sí que la ha acabado siendo. La respuesta ha sido muy bonita porque realmente los mensajes que he recibido han estado llenos de un aprecio inmenso. Estoy superagradecido a la gente y a los fans de la serie. Ahora bien, también ha habido gente a quien les ha sabido mal y otros que no lo han entendido.

¿Qué le pareció la muerte que idearon los guionistas para su personaje? ¿Se esperaba que escogieran esta manera de matarlo?

No, no me lo imaginaba nada así. También entiendo que este personaje tenía que morir de una manera tan absurda como esta porque él representa un absurdo, aunque no lo sea tanto como quiere mostrar. Se relaciona con el mundo de una manera absurda y la muerte tenía que ser así.

La escena de su mujer ficticia cogiéndolo en brazos es muy potente. Parecía que estuviera representando una versión moderna de La Piedad de Miguel Ángel.

Sí, además era bonita la imagen con el dron subiendo hacia arriba mientras se alejaba. Cuando la directora me dijo que sería así me gustó mucho porque tiene rollo y está bien. La escena está pensada para que recuerde a esta escultura, de hecho, así que hará ilusión a la dirección que se haya entendido. Le podrían haber matado de muchas maneras, pero esta ha sido una buena idea. Ha habido gente que se ha pensado que no estaría del todo muerto o que ahora el personaje estaría en coma, pero nada de todo esto. Quim está muerto.

El actor explica por qué ha tomado esta decisión

¿Qué le ha aportado su personaje? ¿Cómo ha sido ponerse en la piel de Quim estos años?

Este personaje me ha aportado una cosa que es muy gua y y es que podría haber ido a todas partes con él. Seis temporadas son mucho tiempo y ahora este personaje podría ir solo. También me ha gustado mucho y creo que es una suerte poder haber trabajado con muchas personas, poder colaborar con gente que venía a la serie para tres meses o medio año. Ha sido un gusto, de igual manera que haber podido adquirir tablas gracias a estar cada día ante las cámaras.

¿No le da vértigo haber renunciado a un trabajo fija ahora que es tan difícil conseguir uno en el sector?

No sé si es complicado dar este paso o no, pero era una necesidad que sentía. Si nos dedicamos en este mundo normalmente acabamos sintiendo esto de querer probar otras cosas. Todo entra dentro del parámetro de la inestabilidad y no saber qué pasará, lo que creo que forma parte de nuestra vida como actores. Siempre he tenido trabajo, así que soy un afortunado, y estoy contento porque me van saliendo cosas y tengo proyectos encima de la mesa. Ahora estaré en el Teatro Nacional y tengo otras ofertas dentro del sector audiovisual, pero no puedo dar detalles porque no hay nada firmado.

Sorprende que persiga la inseguridad que viene asociada con el trabajo de actor cuando usted había conseguido el tan anhelado trabajo fijo.

No es esto, no busco la inseguridad porque todos queremos tener seguridad. Lo que pasa es que forma parte de mi trabajo esto de empezar un proyecto y acabarlo. Tengo muchos compañeros que no se dedican a esto y me preguntan cómo lo vivo cuando se acaba una cosa tan buena y yo les digo que sí, que te da bajón , pero nunca tengo la sensación de que se acabe nada. Creo que sigo mi camino y sé que me volveré a encontrar los compañeros con quienes he trabajado en otros proyectos. Este es un camino que hacemos los actores. Lo que quiero es dar las gracias a toda la gente que ha seguido la serie porque me he sentido muy querido y es muy bonito esto.

¿Qué hará ahora? Debe de tener un buen proyecto entre manos para haber renunciado al dinero y a la estabilidad.

Ahora estoy a punto de acabar las últimas funciones de La tendresa en el Teatro Poliorama y, a partir de aquí, nada. En el Teatro Nacional haré unas actuaciones de La filla de lest el próximo enero, un proyecto muy interesante. Y a ver qué pasa después. No me he ido de Com si fos ahir porque me haya surgido otra cosa, no es esta la idea. En cuanto a la obra que he estado haciendo hasta ahora, la de La tendresa , se trata de una historia típica, tópica y maravillosa muy bien escrita y con los roles claros. Somos tres hombres solos en una isla que no queremos saber nada de las mujeres y, de repente, llegan tres mujeres allí con nosotros. Ahora tengo ganas de vacaciones.

¿Esta decisión de abandonar Com si fos ahir demuestra que prefiere el teatro a la televisión?

No, esta no era una sensación de querer apostar por el teatro o por otra cosa. He tomado la decisión de irme de Com si fos ahir porque quería apostar por mí, quería estar tranquilo y poder parar después de seis años de mucha, mucha y mucha caña. Por mí poder parar ha sido una necesidad, no ha sido un capricho o señal de que estaba enfadado. Ha sido una necesidad y está bien escucharse de vez en cuando porque solo tenemos una de vida.

¿Cómo se han tomado sus compañeros su marcha? Los debe de haber sorprendido.

Soy el primero de la pandilla que se va y he sentido mucha comprensión de los otros, ya que saben realmente el nivel y volumen de trabajo que implica. A todos les sabe mal que marche, esto está claro, pero me han entendido y esto es muy guay porque me he sentido comprendido por mis compañeros actores, por la producción, por la dirección…

¿Qué le dijo Olalla Moreno? Su despedida convierte a su personaje en una viuda.

Esto se le tendría que preguntar a ella porque cuando le dije que me iba se lo tomó muy bien, solo me dijo que de acuerdo y que le parecía bien. Sé que le sabrá mal, sobre todo porque ya habíamos hecho de marido y mujer antes. Ha sido un gran gusto trabajar con ella porque es una actriz muy generosa y es muy buena actriz. Ha sido muy fácil.

¿Cree que le afectará su muerte o que conseguirá mantener su papel dentro del grupo?

No tengo ni idea porque dejé de recibir los guiones cuando dije que me iba… Sé que pasarán ciertas cosas con ella, pero no las puedo decir, y no sé cuál será su evolución y hacia dónde irá su papel.

Jordi Rico tiene otros proyectos entre manos

¿Se encuentra en un buen momento, la ficción en catalán? ¿Se apuesta suficiente?

Costa mucho porque la industria no está aquí, por desgracia, se encuentra en Madrid. Allí sí que se hacen muchas más cosas y hay más plataformas. Aquí se hacen algunos proyectos, pero podrían hacerse bastantes más.

¿Hace bastante TV3 por la ficción en catalán?

Bien es verdad que no lo sé… Supongo que apuesta todo lo que puede apostar. A partir de aquí, ¿podría apostar más? Seguramente. No sé cómo lo llevan exactamente, aunque sé que están muy metidos en esto de coproducir cosas y hacer más ficciones de este modo. Hacer una serie diaria es una cosa muy y muy complicada, sin embargo, y es marca de la casa. Es importantísimo que siempre tengan una serie de ficción que se haga diariamente en TV3 porque creo que es una señal de identidad de la cadena.