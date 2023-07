Así serán las tardes de verano en TV3: dos series extranjeras y exitosas

TV3 reformula la programación de las tardes. Después del sorprendente final de Com si fos ahir , a partir de lunes incorpora dos series nuevas a la parrilla. La sobremesa pasará a ocuparla la cuarta temporada de El paradís de las senyores , que empezará a partir de las 15:40 horas. Este es el cuarto verano que confían en la ficción italiana, una confianza que se entiende teniendo en cuenta los buenos resultados que dio el año pasado. Cada día se emitirán tres capítulos, que vuelven para acompañar a los telespectadores veraniegos.

El escenario principal vuelven a ser los primeros grandes almacenes de Milán para señoras, el que tenía una gran popularidad entre los años 50 y 60. Aquí recuperarán las historias de amor, esperanzas y decepciones de los que hablaron en las anteriores temporadas. Hay que recordar que se trata de la adaptación del libro de Émile Zola, que analiza cómo era Italia después de la posguerra.

Para los fans de la serie, añadir que lunes se retomará el hilo de la serie con el capítulo 221 cuando Gabriella vuelve de París preparada para trabajar de diseñadora. Nicoletta y Cesare se van de luna de miel, mientras que Vittorio y Marta preparan su casamiento. Uno de los personajes nuevos será Rocco, un sobrino de Agnese que vivirá con ellos una temporada. No se olvidarán de Riccardo, que continúa desolado después de la ruptura.

Así es la serie de las tardes de TV3

El paradís de las senyores vuelve a TV3

TV3 estrena Germans , la adaptación turca de la exitosa This is us

Cuando acaben los tres capítulos diarios de la serie italiana, pasarán a emitir una serie nueva. Se trata de Germans , la adaptación turca de la serie de Amazon Prime Video This is us . Con esta incorporación, la cadena pública demuestra que también se ha dejado cautivar por las ficciones turcas tan de moda en los últimos años.

¿Y qué se sabe de este proyecto? También será lunes cuando emitan los dos primeros capítulos, los que empezarán a las 17:50 horas. Los protagonistas son Cem, Beste, Mahur y loBerk, cuatro personas que celebran el cumpleaños el mismo día y que descubren la importancia de la familia, la compasión, la amistad y la fidelidad. Todo empieza con el parto de Reyhan, embarazada de trigéminos y muy asustada porque los han dicho a ella y a su marido Cem que no será fácil dar a luz.

Mientras tanto, explicarán la historia de Beste, una chica con sobrepeso que siempre ha tenido que estar pendiente de lo que comía hasta que a los 35 años toma una decisión que lo cambiará todo. Por otra banda, tenemos a Mahur, el típico padre de familia que compagina la vida familiar con la búsqueda de su padre biológico. Y, finalmente, presentarán a Berk; un modelo importante que decide probar suerte como actor. En el primer capítulo de la serie, todos ellos celebrarán su 35.º cumpleaños sin saber que aquel día será uno de los más trascendentales de su vida.

TV3 emitirá una serie turca de lunes a viernes

Dos ficciones con las cuales TV3 confía en poder mantener una buena audiencia en la sobremesa y la tarde de lunes a viernes.