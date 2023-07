Los 8 apellidos catalanes de Arnau París en el ‘Zona Franca’ más divertido

Arnau París protagonizó una de las entrevistas más alocadas y divertidas del Zona franca . Estrella del Cuines y ganador de Masterchef , su vida cambió radicalmente cuando decidió dejar atrás los viajes que hacía por España para vender grifos. Siempre ha dicho que era un buen comercial y que se ganaba bien la vida, hasta el punto que reconoció a Danae Boronat que cobraba más antes que ahora que trabaja en televisión. De esta intervención en el late night de TV3 se extrajeron muchos titulares, entre ellos la confirmación de que el chef tiene ocho apellidos catalanes.

Presumió de ello, claro: «Tengo ocho apellidos catalanes, sí. Esto te lo ha dicho Google, ¿verdad?», espetaba en un nuevo zasca simpático a la presentadora. ¿Y cuáles son estos apellidos? «Arnau París Masip Tarrès Olivet Abelló Marçà Olivet«, aseguraba. Es consciente que siempre sorprende que tenga dos apellidos iguales y, por eso, se avanzó al comentario ácido: «No había incesto, no hubo». Ante esta confirmación de buen catalanismo , le preguntó si le gustaría que le ofrecieran ser conseller. Él tuvo clara la respuesta: «No, nunca jamás. No me gusta esto de dar consejos».

La buena sintonía con la periodista fue una constante, ya desde el principio cuando le regaló un paquete de especies curiosas que hace con un par de socios. A Danae no le gustó porque el packaging estaba en inglés y castellano: «Muy mal esto», le reprochó. Él quiso defenderse asegurando que tenía otro modelo con temática del Barça y todo en catalán.

Arnau París ha llevado un regalo a Danae Boronat | TV3

Marc Ribas reprocha a Arnau París que no sea limpio en el Cuines

Marc Ribas le quiso enviar un mensaje, un video que hizo mole gracia porque criticaba que le dejara el plató del Cuines muy sucio. ¿Cómo ha respondido Arnau? «Le puse buena voluntad a la hora de limpiar, pero no todos tenemos un tríceps y un trapecio tan fuertes como los tuyos. Marc tiene más experiencia y es cierto que no soy tan pulcro como él».

A Arnau le encanta verse a televisión y así lo reconoció. Ahora que es famoso y la gente lo reconoce por la calle, ¿liga más? «Ligo diferente. Es verdad que antes tenías que picar más piedra y ahora la piedra te viene a picar a casa. Si eres famoso, tienes más opciones de ligar y tienes que escoger si lo quieres materializar o no», reconocía visiblemente avergonzado y con ganas de cambiar de tema. Una entrevista divertida que ha conseguido ser considerada como una de las mejores de toda la temporada.