Arnau París i Rais Esteve, pares de bessons amb noms catalans i clàssics
Jennifer Navarro
20/03/2026 10:47

Arnau París i Rais Esteve han donat la benvinguda als seus bessons, els primers fills d’una parella que ha passat una setmana màgica. La parella de cuiners ha compartit les primeres fotos dels petits, que han arribat per revolucionar la seva vida en “el millor festival” que diuen haver viscut mai. L’habitació 405 de l’hospital va convertir-se en l’epicentre del seu món fa ara set dies, quan van néixer els petits: “Ens sentim afortunats de la màgia que és multiplicar la població de la casa per dos després de que la Rais hagi caminat amb 3 cors durant 8 mesos“.

El cuiner del Cuines -i futura estrella del Joc de cartes en substitució del Marc Ribas– també ha anunciat, en aquest post, quins noms han triat per als nens. I, curiosament, han estat noms catalans i ben clàssics en contra de la tendència de posar-ne d’aquests més modernets o internacionals. Els han volgut anomenar Artur i Robert, dos noms de tota la vida. I, a ells, els hi ha dedicat el seu primer missatge en públic com a pare tot coincidint amb la festa del 19 de març: “Gràcies per fer-me celebrar el primer dia del pare, celebro els vostres 40 ditets que sempre es busquen i que a vegades troben els meus en el camí“.

Les fotos més marques dels bessons d’Arnau París i Rais Esteve

Arnau París i Rais Esteve, com dèiem, han fet una publicació conjunta per anunciar el naixement dels seus bessons. Han nascut una mica abans del previst, però tots dos estan perfectament i també la cuinera s’ha recuperat bé del part. Amb quines fotos han acompanyat aquesta bona notícia? Amb algunes de molt tendres de les seves manetes agafades. De moment, opten per mantenir les cares ocultes per preservar la seva identitat.

El que sí que han fet públic, algunes imatges d’aquests primers moments com a família a l’hospital. Sempre fa una il·lusió immensa veure’t la polsera amb el nom del teu petit: “Pare del Robert” i “Mare de l’Artur“, es llegeix en aquesta instantània. També s’han fet un primer selfie a l’ascensor amb el cotxet doble, segurament del moment en què han rebut l’alta hospitalària després dels primers dies postpart. I, finalment, una altra de molt tendra on es veu els pares novells mirant-se mentre prenen el sopar en una d’aquelles primeres nits màgiques a l’habitació.

Les manetes dels petits, la foto més maca d'aquest recull de l'Arnau París - Instagram
Les polseres amb els noms dels petits - Instagram
Les primeres nits a l'hospital amb els bebès, de les més especials - Instagram
La parella comença una nova etapa en les seves vides, uns dies molt caòtics i de molta son que sempre recordaran amb nostàlgia quan els petits vagin creixent i cremant etapes. En els comentaris de la publicació, moltíssimes icones de cors de famosos i també felicitacions de gent anònima que s’alegra d’aquesta boníssima notícia.

Arnau París

