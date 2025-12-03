Arnau París i la també cuinera Rais Esteve han anunciat que seran pares de bessons aviat. El presentador del Cuines de TV3 ha donat la bona notícia a través del seu perfil d’Instagram, en el qual ha compartit un vídeo d’anunci molt divertit i original. En ell, se’ls veu davant del forn molt concentrats mentre llegeixen una recepta ben especial que els explica com fornejar els nens: “A veure, aquí diu que l’hauríem de posar a 36°. Temps? Diu que són nou mesos. Nou mesos? Sí, sí, això diu el llibre. I els dos”.
I, tot seguit, aixeca el llibre que dones per fet que és de receptes i veus que, en realitat, n’és un titulat El gran libro de los gemelos. “Però potser són vuit, no, sent-ne dos?”, acaben dient amb una picada d’ullet que fa referència a la tendència que els parts múltiples acostumen a arribar abans de la setmana 40. De moment, diuen que ja han superat la meitat de l’espera: “Portem 21 setmanes amb la nostra millor recepta. I sí, vindran bessons”.
Les primeres fotos de Rais Esteve amb panxeta d’embarassada
En les següents publicacions, els seus seguidors han pogut veure algunes ecografies dels petitons que la parella ja s’ha penjat a la nevera com acostumen a fer molts pares durant l’embaràs. A més a més, aquest recull també inclou fotografies molt tendres de la seva vida privada. Per exemple, es veu el xef acariciant la panxa de la seva parella. També, mirant-se davant d’un mirall perquè de perfil ja s’evidencia bastant la panxeta més gran de la cuinera. I què més? Doncs una altra foto que s’han fet moltes parelles en aquesta dolça espera, amb el reflex de l’ombra de la mare a la paret perquè així es veu encara més clara la panxa.
Els comentaris dels seus seguidors han estat plens d’icones de cors i les felicitacions s’han multiplicat ràpidament. Les bones notícies dels cuiners han fet molt feliços els fans d’aquesta parella, que fins ara sempre havia estat molt hermètica pel que fa a la seva vida privada. No acostumen a parlar públicament de la seva relació, però ara aquesta història d’amor fa una passa molt important i han volgut compartir la seva felicitat extrema.