Arnau París y la también chef Rais Esteve han anunciado que pronto serán padres de gemelos. El presentador de Cuines de TV3 ha dado la buena noticia a través de su perfil de Instagram, en el cual ha compartido un vídeo de anuncio muy divertido y original. En él, se les ve frente al horno muy concentrados mientras leen una receta muy especial que les explica cómo hornear a los niños: “A ver, aquí dice que deberíamos ponerlo a 36°. ¿Tiempo? Dice que son nueve meses. ¿Nueve meses? Sí, sí, eso dice el libro. Y los dos”.

Y, a continuación, levanta el libro que das por hecho que es de recetas y ves que, en realidad, es uno titulado El gran libro de los gemelos. “¿Pero quizás son ocho, no, siendo dos?”, terminan diciendo con un guiño que hace referencia a la tendencia de que los partos múltiples suelen llegar antes de la semana 40. De momento, dicen que ya han superado la mitad de la espera: «Llevamos 21 semanas con nuestra mejor receta. Y sí, vendrán gemelos».

Las primeras fotos de Rais Esteve con barriga de embarazada

En las siguientes publicaciones, sus seguidores han podido ver algunas ecografías de los pequeños que la pareja ya ha colgado en la nevera como suelen hacer muchos padres durante el embarazo. Además, esta recopilación también incluye fotografías muy tiernas de su vida privada. Por ejemplo, se ve al chef acariciando la barriga de su pareja. También, mirándose frente a un espejo porque de perfil ya se evidencia bastante la barriga más grande de la chef. ¿Y qué más? Pues otra foto que se han hecho muchas parejas en esta dulce espera, con el reflejo de la sombra de la madre en la pared para que así se vea aún más clara la barriga.

Los chefs han compartido algunas de las ecografías de los bebés | Instagram

La barriga de embarazada de Rais ya es abultada | Instagram

La pareja está entusiasmada con la llegada de los pequeños | Instagram

Los comentarios de sus seguidores han estado llenos de iconos de corazones y las felicitaciones se han multiplicado rápidamente. Las buenas noticias de los cocineros han hecho muy felices a los fans de esta pareja, que hasta ahora siempre había sido muy hermética en cuanto a su vida privada. No suelen hablar públicamente de su relación, pero ahora esta historia de amor da un paso muy importante y han querido compartir su felicidad extrema.