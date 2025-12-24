Arnau París triunfa como presentador de Cuines de TV3 y también como tertuliano de Els Teloners, un programa de RAC1 que sirve para conocerlo un poco mejor. Aquí saca a la luz anécdotas muy curiosas sobre su vida, lo que ha vuelto a hacer en unas declaraciones que han hecho mucha gracia. ¿La historia que ha compartido? Del día que casi llega a las manos con un compañero de trabajo por culpa de una cesta de Navidad. Hace unos años, el chef trabajaba en una empresa que tuvo el detalle de regalarles unos lotes muy completos con botellas de vino, buenos quesos y un gran jamón a cada uno.

Era una caja grande, una caja grande de esas que dices ¡Eh! Que hay jamón: «Como éramos bromistas, esperamos que un compañero que era nuevo se fuera un rato de la oficina y abrimos el lote sin que él lo supiera. Abrimos su lote, sacamos el jamón y lo volvimos a cerrar. Montamos las bridas y lo dejamos antes de marcharnos a casa».

Al día siguiente, el chico llegó y le dijo a todo el mundo que le había parecido extraño que la cesta fuera tan grande para tan poca cosa: «Con todo esto, al lado de la impresora había un flamante jamón… que era el suyo. Y alguien tuvo la brillante idea, a las doce del mediodía, de levantarse y decir que el proveedor que nos enviaba las cestas tenía un jamón de sobra y nos había dicho que podíamos sortearlo entre todos. Montamos una rifa con el jamón del tipo, empezamos a repartir números por la oficina y, claro, imagínate la cara de todos los que lo sabían«. Arnau ha explicado que pactaron que le tocara a él llevarse el jamón y, claro, se puso muy contento. Tanto, que lo convirtió en una especie de saxofón y andaba por la oficina tocándolo e imitando el sonido del instrumento.

El chico estaba convencido de que era su día de suerte, así que se gastó 100 € en lotería. Dos días después, volvió a presumir de jamón y la jefa terminó explotando: «Esta gente te ha engañado», le dijo antes de explicarle toda la historia del robo del jamón: «Y entonces, bueno… Casi amenazas reales de Os romperé la cara. Lo siento, yo pido perdón públicamente hoy«.

Arnau París explica por qué se enfadó con un compañero de trabajo | Mireia Comas

Arnau París y una manera de poner los cuernos

En otro momento de su intervención, el cocinero ha hablado de una historia que ha conocido a través de un amigo suyo. Parece que hay gente que ha llevado el arte del engaño a otro nivel y esconde las pruebas de la infidelidad en Google Docs: «He oído de alguien que usa el Google Docs compartido como chat para tenerlo oculto de las parejas. Sí que es rebuscado, obviamente, pero porque la gente que pone los cuernos es gente rebuscada que busca la alternativa… Como los WhatsApps, a veces hay parejas que los controlan y tal, hay gente que crea un Google Docs y pone un nombre en clave como Guiones de Els Teloners para que el otro no sospeche y ahí se dicen marranadas«.

Este documento en línea dispone de micrófono, puedes subir fotografías y permite que la pareja no desconfíe si ve que es un documento del trabajo: «Si ves que tiene ese título, que no te interesa, pues no entras«. No debe ser fácil engañar a la pareja y evitar que te pillen: «Supongo que poner los cuernos debe ser un trabajo muy complicado. Yo a la gente que lo hace, no te diré que me quito el sombrero, pero deben romperse mucho la cabeza para evitar que la pareja se entere. La expresión de romperse los cuernos debe venir de esta gente que engaña y luego se rompe los cuernos para saber cómo hacerlo».

Un Arnau París abierto y divertido que ha hecho gracia a los oyentes de la emisora privada.