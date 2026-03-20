Arnau París y Rais Esteve han dado la bienvenida a sus gemelos, los primeros hijos de una pareja que ha pasado una semana mágica. La pareja de cocineros ha compartido las primeras fotos de los pequeños, que han llegado para revolucionar su vida en «el mejor festival» que dicen haber vivido nunca. La habitación 405 del hospital se convirtió en el epicentro de su mundo hace ahora siete días, cuando nacieron los pequeños: «Nos sentimos afortunados de la magia que es multiplicar la población de la casa por dos después de que Rais haya caminado con 3 corazones durante 8 meses«.

El cocinero de Cuines -y futura estrella de Joc de cartes en sustitución de Marc Ribas– también ha anunciado, en este post, qué nombres han elegido para los niños. Y, curiosamente, han sido nombres catalanes y bien clásicos en contra de la tendencia de poner otros más modernos o internacionales. Han decidido llamarlos Artur y Robert, dos nombres de toda la vida. Y, a ellos, les ha dedicado su primer mensaje en público como padre coincidiendo con la fiesta del 19 de marzo: «Gracias por hacerme celebrar el primer día del padre, celebro vuestros 40 deditos que siempre se buscan y que a veces encuentran los míos en el camino«.

Las fotos más preciosas de los gemelos de Arnau París y Rais Esteve

Arnau París y Rais Esteve, como decíamos, han hecho una publicación conjunta para anunciar el nacimiento de sus gemelos. Han nacido un poco antes de lo previsto, pero ambos están perfectamente y también la cocinera se ha recuperado bien del parto. ¿Con qué fotos han acompañado esta buena noticia? Con algunas muy tiernas de sus manitas agarradas. De momento, optan por mantener las caras ocultas para preservar su identidad.

Lo que sí han hecho público son algunas imágenes de estos primeros momentos como familia en el hospital. Siempre hace una ilusión inmensa ver la pulsera con el nombre de tu pequeño: «Papá de Robert» y «Mamá de Artur«, se lee en esta instantánea. También se han hecho un primer selfie en el ascensor con el cochecito doble, seguramente del momento en que han recibido el alta hospitalaria después de los primeros días postparto. Y, finalmente, otra muy tierna donde se ve a los padres noveles mirándose mientras toman la cena en una de esas primeras noches mágicas en la habitación.

Les manetes dels petits, la foto més maca d’aquest recull de l’Arnau París | Instagram

Les polseres amb els noms dels petits | Instagram

Les primeres nits a l’hospital amb els bebès, de les més especials | Instagram

La pareja comienza una nueva etapa en sus vidas, unos días muy caóticos y de mucho sueño que siempre recordarán con nostalgia cuando los pequeños vayan creciendo y quemando etapas. En los comentarios de la publicación, muchísimas íconos de corazones de famosos y también felicitaciones de gente anónima que se alegra de esta buenísima noticia.