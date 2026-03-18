TV3 no emitirá Joc de cartes esta noche… no, hoy tampoco. Por sexta vez en los últimos tres meses, el concurso gastronómico de Marc Ribas queda eliminado de la programación por culpa del fútbol. Vuelve a ser, pues, el principal perjudicado de unas programaciones que se han alterado mucho desde que comenzó el año. Un poco antes de las 21 horas, la cadena pública retransmitirá el partido de las chicas del Barça.

No te lo puedes perder Las chicas del Barça golean también en la audiencia televisiva

Y sí que hay ganas de este match, ya que una vuelta de las semifinales siempre conlleva emoción y este aún más porque las enfrenta a otro club catalán, el FC Badalona. Si tenemos en cuenta que en el partido de ida empataron a cero, la expectación aumenta aún más. El ganador de este partido será el representante catalán en la final de la Copa de la Reina, así que es importante. Sin embargo, nada de esto convencerá a algunos de Joc de cartes que se han quedado con las ganas de ver el enfrentamiento entre los restauradores demasiadas veces.

Y es que esta temporada ha sido especialmente caótica, hasta el punto de que cuesta saber cuándo habrá emisión o no porque ha habido un montón de cancelaciones. La actualidad deportiva manda, eso ha quedado claro, pero ¿no le pueden buscar algún otro hueco? Bien que Polònia lo pasan a miércoles cuando es jueves el día perjudicado. Y no podemos olvidar que esta también es una mala noticia para el TN Vespre porque se ha demostrado que acaban perdiendo bastante audiencia cuando modifican su horario y lo adelantan a las ocho. ¿Volverá a pasar lo mismo hoy? Es un día informativamente intenso, con la retirada de los presupuestos. Habrá que ver si esto les ayuda o si no hacen buena audiencia ni siquiera con eso.

Los fans de Joc de cartes se quedan sin emisión esta noche | TV3

¿Cómo queda la programación de TV3 para esta noche?

Cada vez es más habitual tener que desglosar cómo queda la programación de TV3, que queda alterada otra vez. En esta ocasión, vuelve a quedar un resultado similar al de las semanas anteriores. Como decíamos, el TN Vespre adelanta una hora su emisión y, un poco antes de las nueve, comienza la retransmisión del Barça-Badalona Women. Cuando termine, allá hacia las once, será el turno de Zona Champions que analizarán la jornada de fútbol en una tertulia que suele gustar mucho.

TV3 elimina de la programación el Joc de cartes otra vez | TV3

Será interesante ver qué audiencia hace cada programa y, también, hasta cuándo continuarán alargando una temporada de Joc de cartes que continúa con programas en el tintero porque cuesta que los dejen emitirlos.