TV3 ofrecerá, esta noche, la última entrega del Joc de cartes de esta temporada. Antes de explicar qué restaurantes competirán, cabe destacar el vídeo que circula por las redes sociales sobre el programa. Una de las exconcursantes de esta temporada, Sílvia Casas de la Gastroteca Espai Classual que compitió en el programa de los restaurantes más originales de Cataluña, ha estallado en una publicación en Instagram. En ella, acusa directamente al formato de estar guionizado y lamenta que se haya visto una imagen de ella que no corresponde a la realidad.

Cabe recordar que esta restauradora en concreto fue quien más críticas recibió a través de las redes sociales en esa emisión. De su restaurante destacó los platos interactivos y de mezclas extrañas, pero los televidentes se quedaron con su actitud prepotente y con muchos humos. Ahora, acusa el reality de haberla hecho sentir mal: «Me dijeron qué tenía que decir y, en algunos casos, me enfocaban y era Sílvia, esto, Sílvia aquello. Realmente lo hice porque lo que veía era lo que había«, justifica entre lágrimas.

En este vídeo, la restauradora lamenta haber ofrecido una imagen que todos los que la conocen saben que «no soy así»: «O quizás sí lo soy… pero con orgullo, la verdad, y gracias a como soy, estamos donde estamos todos». Ha aprovechado para agradecer el trabajo que hacen sus compañeros y también a todos los clientes que están yendo igualmente: «Pido disculpas a quien, de alguna manera totalmente sin querer, pueda yo haber ofendido. No tengo nada más que decir. Continuaremos. Intentaremos hacer platos nuevos cada vez más sorprendentes. Y aquí estamos para quien quiera convencerse de que el Classual está donde está porque se lo merece. Gracias a todos».

«Este vídeo no necesita más explicación. Agradecemos a toda la gente que nos está apoyando sabiendo todo lo que realmente es y damos la oportunidad a los que no a que nos vengan a conocer de verdad», acompañan en el texto de la publicación.

La justificación del restaurante deja a todos con la boca abierta | Instagram

La exconcursante se ha justificado y ha asegurado que le decían qué tenía que decir | TV3

¿Qué restaurantes competirán en el último Joc de cartes de la temporada?

Esperamos que los restauradores de esta noche no vivan una experiencia como la que denuncia Sílvia… No ha podido demostrar que sea cierto lo que dice que le pidieron que interpretara un papel, por eso. ¿Qué veremos en la emisión del programa de este miércoles? En esta ocasión, buscarán el restaurante de Barcelona «que no te puedes perder». Este será un especial dedicado a cuatro restaurantes de alta cocina, que estarán defendidos por cuatro representantes de prestigio como dos influencers gastronómicas y dos sommeliers.

La primera parada será en el Nobu Restaurant Barcelona de Sants, donde la sommelier Meritxell Falgueras acompañará al equipo de este local reconocido internacionalmente con especialidades que incluyen platos como el bacalao negro con miso. Después, la furgoneta llegará al barrio de les Corts, donde la especialista en marketing gastronómico Marta Casals abrirá las puertas del legendario Restaurant Gaig. Liderado por Carles Gaig, se trata de un cocinero catalán que representa la cuarta generación de una familia profundamente arraigada a los fogones del país.

La tercera propuesta será l’Incorrecte, restaurante ubicado en Sarrià-Sant Gervasi y defendido por la comunicadora Núria Domènech. Este proyecto, dirigido por el chef Marcel Pons, apuesta por una cocina catalana modernizada, que respeta mucho el producto y la tradición, pero sin formalismos. Finalmente, en el barrio de Sant Antoni, el sommelier David Seijas acompañará al chef Gerard Bellver en la presentación del Jiribilla, un restaurante que fusiona la gastronomía mexicana con toques de cocina catalana.

Joc de cartes busca el restaurante de Barcelona que no te puedes perder | Instagram

Por primera vez en la historia de Joc de cartes, el programa cerrará la novena temporada con un evento único. Los cuatro chefs participantes, junto con Marc Ribas, eligen el Mejor Plato Estrella, seleccionando las creaciones más excepcionales y representativas que han marcado la temporada de otoño. Todo esto y más en un programa muy esperado.