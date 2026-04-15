TV3 oferirà, aquesta nit, l’última entrega del Joc de cartes d’aquesta temporada. Abans d’explicar quins restaurants hi competiran, cal destacar el vídeo que córrer per les xarxes socials sobre el programa. Una de les exconcursants d’aquesta temporada, la Sílvia Casas de la Gastroteca Espai Classual que va competir al programa dels restaurants més originals de Catalunya, ha esclatat en una publicació a Instagram. En ella, acusa directament el format d’estar guionitzat i lamenta que s’hagi vist una imatge d’ella que no correspon a la realitat.
Cal recordar que aquesta restauradora en concret va ser qui més crítiques va rebre a través de les xarxes socials en aquella emissió. Del seu restaurant va destacar els plats interactius i de barreges estranyes, però els teleespectadors van quedar-se amb la seva actitud prepotent i amb molts fums. Ara, acusa el reality d’haver-la fet sentir malament: “Em van dir què havia de dir i, en alguns casos, m’enfocaven i era Sílvia, això, Sílvia això altre. Realment ho vaig fer perquè el que veia era el que hi havia“, justifica entre llàgrimes.
En aquest vídeo, la restauradora lamenta haver ofert una imatge que tothom que la coneix sap que “no soc així”: “O potser sí que ho soc… però amb orgull, la veritat, i gràcies com soc, estem on estem tots”. Ha aprofitat per donar les gràcies a la feina que fan els seus companys i també a tots els clients que estan anant-hi igualment: “Demano disculpes a qui, d’alguna manera totalment sense voler, pugui jo haver ofès. No tinc res més a dir. Continuarem. Intentarem fer plats nous com cada vegada més sorprenents. I aquí estem per qui es vulgui convèncer que el Classual està on està perquè s’ho mereix. Gràcies a tots”.
“Aquest vídeo no necessita més explicació. Donem les gràcies a tota la gent que ens està recolzant sabent tot el que realment és i donem l’oportunitat als que no a què ens vinguin a conèixer de veritat”, acompanyen en el text de la publicació.
Quins restaurants competiran en l’últim Joc de cartes de la temporada?
Esperem que els restauradors d’aquesta nit no visquin una experiència com la que denuncia la Sílvia… No ha pogut demostrar que sigui cert el que diu que van demanar-li que fes un paper, per això. Què veurem en l’emissió del programa d’aquest dimecres? En aquesta ocasió, buscaran el restaurant de Barcelona “que no et pots perdre”. Aquest serà un especial dedicat a quatre restaurants d’alta cuina, que estaran defensats per quatre representants de prestigi com dues influencers gastronòmiques i dos sommeliers.
La primera parada serà al Nobu Restaurant Barcelona de Sants, on la sommelier Meritxell Falgueras acompanyarà l’equip d’aquest local reconegut internacionalment amb especialitats que inclouen plats com el bacallà negre amb miso. Després, la furgoneta arribarà al barri de les Corts, on l’especialista en màrqueting gastronòmic Marta Casals obrirà les portes del llegendari Restaurant Gaig. Liderat per Carles Gaig, es tracta d’un cuiner català que representa la quarta generació d’una família profundament arrelada als fogons del país.
La tercera proposta serà l’Incorrecte, restaurant ubicat a Sarrià-Sant Gervasi i defensat per la comunicadora Núria Domènech. Aquest projecte, dirigit pel xef Marcel Pons, aposta per una cuina catalana modernitzada, que respecta molt el producte i la tradició, però sense formalismes. Finalment, al barri de Sant Antoni, el sommelier David Seijas acompanyarà el xef Gerard Bellver en la presentació del Jiribilla, un restaurant que fusiona la gastronomia mexicana amb tocs de cuina catalana.
Per primera vegada en la història de Joc de cartes, el programa tancarà la novena temporada amb un esdeveniment únic. Els quatre xefs participants, juntament amb Marc Ribas, trien el Millor Plat Estrella, seleccionant les creacions més excepcionals i representatives que han marcat la temporada de tardor. Tot això i més en un programa molt esperat.