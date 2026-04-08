TV3 modifica la graella i torna a deixar els fans sense ‘Joc de cartes’
Jennifer Navarro
08/04/2026 09:52

TV3 no emetrà Joc de cartes aquesta nit, tampoc avui, per culpa del futbol. Els fans del concurs de Marc Ribas es quedaran amb les ganes de veure un nou duel gastronòmic, ja que a les deu de la nit hi haurà l’APM? al seu lloc. I això, per poder deixar lloc al Zona Champions a les onze… que té com a objectiu comentar tot el que hagi donat de si el partit que enfrontarà el Barça contra l’Atlético de Madrid als quarts de final. Serà un partidàs i, davant d’això, prefereixen apostar-hi perquè saben que tota l’atenció estarà al camp.

No és la primera vegada que es modifica la graella i que, amb això, es perjudica directament Joc de cartes. Aquesta ha estat la seva temporada més caòtica, sense cap mena de dubte, amb més de sis cancel·lacions que estan allargant la seva emissió en el temps. Sembla que no acabi mai aquesta edició, però és que el futbol no els deixa.

La bona notícia és que, a priori, la setmana vinent sí que està prevista una emissió del programa que enfronta quatre restauradors. I, en aquesta ocasió, serà un duel molt interessant i també especial. L’escenari serà Barcelona i, la idea, trobar el restaurant de la capital catalana “que no et pots perdre”. Per tal d’analitzar les diferents propostes, comptaran amb l’ajuda de quatre representants de prestigi. Per a aquest programa especial, han seleccionat quatre restaurants d’alta cuina que estaran defensats per dues influencers gastronòmiques i dos sommeliers

La primera parada serà al Nobu Restaurant Barcelona, situat al barri de Sants, on la sommelier i comunicadora gastronòmica Meritxell Falgueras acompanyarà l’equip d’aquest restaurant reconegut internacionalment. Després, la furgoneta aparcarà al barri de les Corts, on Marta Casals ens obrirà les portes del llegendari Restaurant Gaig que continua apostant per la tradició de la cuina catalana amb tocs d’innovació. 

La tercera proposta serà l’Incorrecte, restaurant ubicat a Sarrià-Sant Gervasi i defensat per la comunicadora gastronòmica Núria Domènech. Aquest projecte aposta per una cuina catalana modernitzada, que respecta molt el producte i la tradició, però sense formalismes. I, finalment, al barri de Sant Antoni, el sommelier David Seijas acompanyarà el xef en la presentació del Jiribilla, un restaurant que fusiona la gastronomia mexicana amb tocs de cuina catalana, oferint un estil únic i ple de personalitat.

