Raquel Sans es una de las caras imprescindibles de TV3. Hace años que la vemos presentando los Telenotícies, este año con la edición vespertina de los TN, pero antes pasó una etapa como corresponsal en Washington. Su voz forma parte de los hogares de miles de catalanes que sintonizan con el programa informativo por excelencia de la cadena catalana, pero no siempre la hemos visto dentro del plató.

La corresponsalía de Raquel Sans en Washington

Esta temporada Raquel Sans ha dejado de hacer tándem con Xavi Coral para incorporarse al TN vespre de las franjas de viernes a domingo. Sobre este cambio de horario y su corresponsalía en Washington ha hablado en La Renaixença, el programa presentado por Peyu. El conductor del videopodcast quiso saber cómo había llegado esta propuesta, si lo había elegido o si eran planteamientos de la dirección. «Me lo propusieron ellos, la dirección de la casa», explicó. En esta conversación Peyu bromeó diciendo que él «había estado insistiendo» para conseguir un programa. En el caso de Sans, ella hizo algo similar para conseguir la corresponsalía en Estados Unidos.

Raquel Sans explica com va aconseguir la corresponsalia a Washington | 3Cat

«Quince años me costó ir a Washington«, confesó la presentadora de TV3. «Aquí tienes que ser persistente en la vida». «Yo tocaba a la puerta de cada jefe de informativos que había y decía: Si creen que soy el perfil para ir de corresponsal a Washington, me encantaría ir», recuerda. En su caso, estuvieron más de diez años queriendo que se quedara en el plató.

¿Cómo compaginó la familia con la corresponsalía?

«Al final del plató ya estaba un poco cansada». Pero, ¿por qué quería ser corresponsal en Estados Unidos? En su caso siempre se ha sentido muy «atraída» por este país con «todos los aspectos positivos» y sus «contradicciones». También hay un factor personal por la música. «Mi padre en los años 60-70 nos introdujo la música de allá como el jazz o el blues» que aquí aún «se escuchaba poco». Por otro lado, desde casa siempre habían estado acostumbrados a la cultura anglosajona y los idiomas. Inicialmente, el cambio lo hizo sola en enero de 2014 y no sería hasta junio de ese año que su marido y sus dos hijos se unirían a ella en Washington. Durante esos meses en los que estaba sola hacía «pequeñas incursiones» a casa, para poder pasar un fin de semana largo de viernes a lunes con la familia.

La primera connexió en directe de Raquel Sans a Washington | 3Cat.

Aun así, la situación no fue fácil e incluso tuvo que buscar una niñera, que, por cierto, era una chica de Torelló, para que le ayudara a cuidar a los niños durante un año y medio. Aunque fue complicado, sabía que era una oportunidad que no podía desaprovechar. «Pensé ahora que pasa el tren, lo tengo que coger». También recuerda el primer día que llegó para vivir esta nueva experiencia. «Era de noche, estaba nevando y pensaba ‘¿qué hago aquí yo sola’?», se preguntó entonces. Raquel Sans se denomina «culo inquieto» y desde pequeña siempre le había gustado el «poder de explicación» que tienen las imágenes. En todo caso, su sueño se hizo realidad y ahora es una de las figuras clave de los TN de la casa.