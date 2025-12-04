Raquel Sans ha sido la última en posicionarse en el debate -cada vez menos interno- sobre la nomenclatura de las marcas históricas de la CCMA. Ahora la presentadora del TN Vespre se ha mojado pocos días después del abrumador triunfo del «sí» en la consulta entre los trabajadores sobre el mantenimiento de los nombres de TV3, Catalunya Ràdio, el 324, el 33, etc. La han invitado a Els teloners de RAC1 y, desde aquí, ha dejado claro que considera imprescindible que se mantenga el nombre de TV3 «en la medida que se pueda».

Ella, que ostenta el récord de ser la presentadora que más telenoticias ha presentado en TV3, más de 5.000, considera que es importantísimo mantener un nombre que han cuidado y hecho grande a lo largo de tantos años: «TV3 es una marca muy potente y se debe mantener en la medida que se pueda, al igual que Catalunya Ràdio«.

Raquel Sans es consciente de que forman parte de un universo digital que requiere, sí o sí, de una serie de cambios. Confía en que los expertos «velarán» por la adaptación a estos nuevos formatos y la llegada a nuevos públicos, ya que sí está de acuerdo en que «no se puede dejar de renovar el producto ofrecido«. Ahora bien, «sin dejar atrás las marcas históricas tampoco«.

Los comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio están haciendo fuerza para evitar que la marca paraguas 3CatInfo haga desaparecer las otras. ¿Ha generado malestar esto? Raquel Sans es partidaria de establecer un diálogo que cree que, quizás, «ha faltado un poco» en este caso: «Hay ciertas propuestas a las que todos nos podemos sumar rápidamente, pero hay otras que quizás han generado más malestar», ha dicho sin especificar mucho.

¿Qué ha explicado Raquel Sans en RAC?

¿Qué opina Raquel Sans de los cambios en los TN de TV3?

Un caso de esta adaptación a los nuevos tiempos es la modificación de los grafismos del TN en el que ella trabaja, por ejemplo. Considera que ha sido una buena manera de adaptarse a los nuevos tiempos y de aprovechar las novedades tecnológicas. Ahora bien, también deja claro que esto ha sido un gran trabajo que ha requerido «una preparación previa«.

De hecho, a raíz de la creación de estos nuevos telenoticias, los presentadores tienen más trabajo: «Ahora hay tantos elementos que acompañan el guion que incluso su lectura es complicada. Es un plató complicado, pero quien más sufre es el realizador«, ha comentado entre risas. A ella le gusta que la pongan a prueba con estos cambios constantes, ya que encuentra muy positivo que te obliguen a «romper inercias» y dejar de entrar en dinámicas que se repiten.

Raquel Sans se atreve a cantar en directo desde el estudio de RAC1

Raquel Sans fue corresponsal en Estados Unidos durante tres años y sigue siendo una “enamorada” del país aunque tenga “muchas contradicciones”: “A mí me fascina, sobre todo, porque tienen el emprendimiento en el ADN y no tienen miedo al fracaso”. Y ha sido aquí cuando la presentadora ha sacado a la luz un detalle sobre su vida que pocos conocen, que tiene talento para cantar. Ha recordado, sin embargo, que en una actuación que hizo en Boston con tres compañeros de clase, se le escapó un gallo. La gente, en lugar de burlarse, aplaudió y eso a ella la hizo reflexionar: «Aquí me habría hecho pequeña, después del gallo, pero allí me aplaudieron y yo seguí cantando. Parece una tontería, pero es la esencia de tropezar y seguir adelante. Seguí en lugar de encerrarme en mí misma y morir de vergüenza«.

Y, ante una confesión tan artística, los locutores del programa le han pedido que se atreviera a hacer unas notas en directo. Al principio, parecía que no quería porque le daba vergüenza y porque hacía “muchos días” que no cantaba. Finalmente, sin embargo, la han convencido y el vídeo no tiene pérdida porque se la oye cantar These Boots Are Made for Walkin’ de Nancy Sinatra en una faceta desconocida para muchos de sus fans.

“Perdonen los cantantes de verdad, esto es un atrevimiento, no lo tengan en cuenta”, ha dicho, aunque lo ha hecho muy bien para no dedicarse profesionalmente. Un descubrimiento que promete dar mucho que hablar.