«¿Estás de acuerdo en que TV3 y Catalunya Ràdio, y todas sus marcas, continúen plenamente activas y visibles tanto en antena como en plataforma, las aplicaciones y las redes sociales?«. Esta era la pregunta que debían responder los trabajadores de TV3 y Catalunya Ràdio en la consulta que habían organizado sus comités de empresa. La creación de la marca paraguas 3CatInfo les tiene preocupados porque creen que puede hacer desaparecer las marcas históricas por las que han luchado tanto tiempo y, ante esto, no se han quedado quietos. El resultado de la votación no puede ser más contundente: el 89,86% de los profesionales que han participado han manifestado que quieren que las marcas continúen bien activas.

Desde el comité aplauden, pues, que la plantilla haya votado «más TV3 y Catalunya Ràdio que nunca». Y es que, con una amplia participación del 63,27 %, el sí se ha impuesto con contundencia. El Món ha podido saber que el resultado ha sido el siguiente: el 89,96% ha votado que sí, el 5,40% ha votado que no y el 4,64% ha votado en blanco.

En la consulta han sido llamados las trabajadoras y trabajadores de TV3, Catalunya Ràdio y la Fundació la Marató. Los trabajadores del ente público CCMA no han podido votar «porque la dirección no les ha facilitado el censo«, lamentan. En cambio, los compañeros jubilados y exempleados de la casa sí que les han expresado su apoyo, entregándoles 324 firmas en defensa de TV3 y Catalunya Ràdio.

El comité de empresa nos muestra cómo eran las urnas, activas desde las 6-30 horas en Catalunya Ràdio

Los comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio aplauden el resultado de la consulta

¿Y cómo analizan estos datos obtenidos en la consulta, la que se ha realizado de manera telemática a lo largo de todo este jueves? Como una señal clara hacia la dirección de la CCMA y un argumento más que les permite ejercer más presión: «Ahora, deben escuchar la voz de los trabajadores, corregir la política de marcas y respetar la función de los medios sin ocultar ni menospreciar a TV3 y Catalunya Ràdio ni ahora ni en el futuro«, afirman.

En un mensaje enviado a los trabajadores, les han agradecido su participación y el compromiso de todos con la defensa de los medios públicos y de todas sus marcas. Se espera que, a lo largo del día de hoy, emitan un comunicado en el que analizarán más en profundidad esta victoria del sí en la consulta y todo lo que puede implicar. Lo que queda claro es que son muchos los que piensan como ellos, que la propuesta de la CCMA no es suficiente.