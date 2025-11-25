¿Quién es capaz de ordenar y limpiar mejor toda la suciedad acumulada? Esto es lo que intentarán demostrar los 12 concursantes que forman parte de Net y limpio, el nuevo talent show de limpieza que se acaba de estrenar en 3Cat. María Gómez llega a la televisión catalana para presentar un formato de ocho capítulos en el que concursantes amateurs y fans de la limpieza intentarán demostrar sus habilidades a la hora de limpiar y ordenar la suciedad acumulada.

¿Qué espacios visitarán y cómo es la mecánica del concurso?

Net y limpio es un programa innovador para descubrir hasta qué punto se logra ordenar y limpiar una superficie o un espacio lleno de residuos y suciedad. Cada episodio visita espacios donde los concursantes pueden usar todas sus armas de limpieza para demostrar quién es el mejor. Discotecas después de una noche de fiesta, gradas de estadio, zonas de picnic o baños públicos son algunos de los lugares por donde pasarán estas brigadas de limpieza particulares.

¿En qué consiste la mecánica del programa? La primera prueba comienza con La gran limpieza, una visita a los exteriores donde los concursantes trabajan por brigadas. La brigada que pierda deberá elegir qué dos concursantes irán a la prueba de eliminación, conocida como Ordena o muere. Aquí tendrán que demostrar sus habilidades a la hora de ordenar y ser pulcros.

¿Quiénes son los 12 concursantes?

Los perfiles que ha elegido el programa son de lo más diversos. La Marta es de Castelldefels y es cleantoker, es decir, influencer de la limpieza que comparte consejos y recomendaciones. El Josep es un enfermero de Mataró y se considera «un todoterreno». La Marta viene de Avià y quiere dar voz a las personas que se dedican a la limpieza.

El Marc es un joven de Reus que quiere demostrar que «los jóvenes también saben poner lavadoras». La Natalia vive en Vilafranca del Penedès aunque originalmente es de Ucrania y le gusta mantener «el orden, la disciplina y la jerarquía». La Cristina de Tordera se considera «una mujer de carácter y el Barquín, de Vilanova d’Escornalbou, es todo un manitas que logra dar una segunda vida a los muebles y objetos que encuentra en la basura.

La Laia es de Santa Eulàlia de Ronçana y quiere romper con los prejuicios por su apariencia. El Jordi es de Sant Feliu de Buixalleu y es todo un perfil polifacético, se dedicaba al mundo del espectáculo haciendo de payaso y ahora es agricultor, pero ¿cómo lo hará con la limpieza? La Judit es maestra de educación infantil y primaria en Mollet del Vallès, el Róman de Sant Hilari Sacalm en lugar de presumir de coches, «presume de aspiradoras» y la Katiuska se denomina «una guerrera». En conjunto, un montón de aspirantes y perfiles muy diferentes entre sí.

Aquests són els concursants de ‘Net i polit’ | 3Cat

Toda esta demostración de limpieza y destreza pasará bajo la mirada de un jurado formado por tres expertos que tendrán en cuenta criterios específicos: limpieza, orden y sostenibilidad. Los representan Joan Grivé, ambientólogo y experto en sostenibilidad, Clara Massons, asesora de orden y organización y Andrea Tomás, coordinadora de cooperativa de limpieza.

Además, los televidentes podrán recibir consejos reales sobre limpieza, orden y reciclaje en cada programa para poder aplicar en casa. Los ocho capítulos ya están disponibles en bloque en la plataforma 3Cat. ¿Quién logrará llevarse los 10.000 euros de premio?