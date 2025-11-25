Qui és capaç d’endreçar i netejar millor tota la brutícia acumulada? Això és el que intentaran demostrar els 12 concursants que formen part de Net i polit, el nou talent show de neteja que s’acaba d’estrenar a 3Cat. María Gómez arriba a la televisió catalana per presentar un format de vuit capítols en què concursants amateurs i fans de la neteja intentaran demostrar les seves habilitats a l’hora de netejar i endreçar la brutícia acumulada.
Quins espais visitaran i com és la mecànica del concurs?
Net i polit és un programa innovador per descobrir fins a quin punt s’aconsegueix endreçar i netejar una superfície o un espai tot ple de residus i brutícia. Cada episodi visita espais en què els concursants poden fer servir totes les seves armes de neteja per demostrar qui és el millor. Discoteques després d’una nit de festa, grades d’estadi, zones de pícnic o lavabos públics són alguns dels espais per on passaran aquestes brigades de neteja particulars.
En què consisteix la mecànica del programa? La primera prova comença amb La gran neteja, una visita als exteriors en què els concursants treballen per brigades. La brigada que perdi haurà de triar quins dos concursants aniran a la prova d’eliminació, coneguda com a Endreça o mor. Aquí hauran de demostrar les seves habilitats a l’hora d’ordenar i ser pulcres.
Qui són els 12 concursants?
Els perfils que ha triat el programa són d’allò més diversos. La Marta és de Castelldefels i és cleantoker, és a dir, influencer de la neteja que comparteix tips i recomanacions. El Josep és un infermer de Mataró i es considera “un totterreny”. La Marta ve d’Avià i vol donar veu a les persones que es dediquen a la neteja.
El Marc és un jove Reus que vol demostrar que “els joves també saben posar rentadores”. La Natàlia viu a Vilafranca del Penedès tot i que originàriament és d’Ucraïna i li agrada mantenir “l’ordre, la disciplina i la jerarquia”. La Cristina de Tordera es considera “una dona de caràcter i el Barquín, de Vilanova d’Escornalbou, és tot un manetes que aconsegueix donar una segona vida als mobles i objectes que troba a la brossa.
La Laia és de Santa Eulàlia de Ronçana i vol trencar amb els prejudicis per la seva aparença. El Jordi és de Sant Feliu de Buixalleu i és tot un perfil polifacètic, es dedicava al món de l’espectacle fent de pallasso i ara és pagès, però com ho farà amb la neteja? La Judit és mestra d’educació infantil i primària a Mollet del Vallès, el Róman de Sant Hilari Sacalm en lloc de presumir de cotxes, “presumeix les aspiradores” i la Katiuska es denomina “una guerrera”. Tot plegat un munt d’aspirants i perfils molt diferents els uns dels altres.
Tota aquesta demostració de neteja i destresa passarà sota la mirada d’un jurat format per tres experts que tindran en compte criteris específics: neteja, ordre i sostenibilitat. Els representen Joan Grivé, ambientòleg i expert en sostenibilitat, Clara Massons, assessora d’ordre i organització i Andrea Tomás, coordinadora de cooperativa de neteja.
A més a més, els teleespectadors podran rebre de consells reals sobre neteja, ordre i reciclatge en cada programa per poder aplicar a casa. Els vuit capítols ja estan disponibles en bloc a la plataforma 3Cat. Qui aconseguirà endur-se els 10.000 euros de premi?