Dani Mateo ha marxat de vacances i la cadira de presentador de Zapeando ha quedat buida. Des del programa de La Sexta han volgut mantenir en incògnita fins al final el nom del seu substitut o substituta, qui s’ha posat al capdavant per sorpresa aquest dilluns. A qui han seleccionat per a aquest paper? Doncs, sorprenentment, a María Gómez. La col·laboradora ha agafat les regnes de l’espai i ha demostrat que no se li dona gens malament.

Simpàtica i oberta, ha fet el relleu al company i ha aplaudit que no s’hagués filtrat que l’havien escollit a ella per substituir-lo durant les vacances: “Bona tarda i benvinguts a Zapeando. Ja em veieu, jo era la sorpresa! Sorpresa revelada. Gran sorpresa, eh? Qüestió d’estat. Estaven a tota Espanya preguntant qui presentaria el programa. Doncs bé, ho faré jo aquesta setmana. Em van trucar quan estava a la platja del nord amb el fresquet i vaig dir que sí perquè no estava Dani Mateo i llavors seria guai. Comencem, si us sembla, que estic molt contenta”.

Dani Mateo a Zapeando | La Sexta

María Gómez serà presentadora de Zapeando | La Sexta

Pues me tocó ✌🏻 Y fue díver estar a los mandos de la nave. Hoy volvemos a @zapeandola6 desde las 15.45h…



It’s a date‼️ @laSextaTV pic.twitter.com/GMaMdCo20W — María Gómez (@maria__gomez) August 8, 2023

Debat a les xarxes sobre el paper que ha fet María Gómez al capdavant de Zapeando

Com era d’esperar, sempre que hi ha una novetat important la xarxa corre a comentar què li ha semblat. En aquesta ocasió hi ha hagut divisió d’opinions, encara que la gran majoria ha aplaudit com ho ha fet María Gómez… fins al punt de deixar anar que potser els agrada més que Dani Mateo.

“M’encanta María com a presentadora! Ho fa moltíssim millor que Dani”, “Bon encert, María és un encant de dona i presentadora”, “Ho fas genial!” i d’altres amb consells per millorar: “Va ser genial i hauria de quedar-s’hi més temps. Això sí, que parli una mica més alt perquè hi ha vegades en què no se la sent”.

Me encanta María como presentadora. Lo hace muchísimo mejor que Dani. — enkarnia (@enkarnia) August 7, 2023

Buen acierto, María es un encanto de mujer y presentadora — @piolinvividor (@piolinvividor1) August 8, 2023

Lo haces genial!!! — Susanita (@Susaricoinfante) August 7, 2023

Fue genial… Debería quedarse más tiempo. Eso sí, hable un poco más alto, a veces no se le oye… — Agustí Peiró (@AgustiPeiro) August 8, 2023

I pel que fa a les crítiques, què li han retret? En primer lloc, que no sigui tan bona com Dani Mateo: “Es nota molt que ell no hi és, però és el primer programa així que a poquet a poquet. Això sí, ho sento molt però Gakian no em convenç gens” o “Pf, quina mandra. A veure què veig fins que torni el Dani. No m’agrada i com a col·laboradora ni com a presentadora i la d’ulleres menys, molt brutes i gens gracioses”.

Qui més agrada és la seva companya Berta, qui creien que seria la substituta: “Creia que ho seria ella, m’agrada més” i “Berta i GH sí”, diuen.

Se nota mucho que no está @DaniMateoAgain !Pero es el 1er programa, poquet a poquet!!Eso si, lo siento mucho, pero Gakian no me convence nada!🤷‍♀️ — Emmita (@EmmaCucart) August 7, 2023

Pufff… que pereza… a ver que veo hasta que vuelva Dani 😢Ni como colaboradora ni presentadora y la de gafas menos, muy bastas y nada graciosas. Berta y la Gh si — Pi (@pi_paragones1) August 7, 2023