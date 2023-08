Per què Soraya i el marit no han marxat de viatge de noces?

Soraya Arnelas i Miguel Ángel van casar-se fa ara un mes en una cerimònia multitudinària en què les dues filles que tenen en comú van tenir molt protagonisme. Ella és famosa per la seva participació a Operación Triunfo i és per això que la revista Semana va voler comprar l’exclusiva de la boda. A les fotos que van publicar-se es veia com eren els dos vestits que va dur la cantant o com estava decorat el jardí. Ella també ha compartit en el seu perfil d’Instagram alguns vídeos que demostren com d’espectacular va ser aquell dia.

Soraya ven l’exclusiva de la boda | Semana

El matrimoni no ha marxat de viatge de noces encara i la revista Lecturas ha pogut saber per què. És habitual que les parelles posin rumb a algun destí paradisíac poques hores o un parell de dies després de la boda, però en el seu cas no ha estat així. No estan gaudint dels primers dies com a casats a cap illa, sinó separats. Per què?

Soraya, centrada en la feina després de la boda amb Miguel Ángel

Soraya és la culpable que s’hagin quedat sense aquest viatge. L’estiu és l’època en què els cantants com ella tenen més feina i no ha volgut renunciar als concerts que tenia programats, ja que és una manera de connectar (i mantenir) amb els fans alhora que l’ajuda a omplir les butxaques.

Durant aquest primer mes de casada, Soraya no ha parat de treballar i així ho demostra el seu perfil d’Instagram. Ha aparegut a televisió i també ha acudit a uns quants compromisos professionals. Ara bé, això no vol dir que no estigui amb el marit i les filles. De fet, ha publicat unes quantes fotografies amb ells a la casa en què viuen. Si marxaran finalment de viatge romàntic o no, és un misteri.

El que sí que ha confirmat és que volen ampliar la família. En una entrevista recent, Soraya reconeixia que volen intentar tenir un tercer fill: “No puc esperar més, així que intentarem tenir-ne un tercer segur i no trigarem”.