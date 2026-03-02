Soraya ha recordat, per sorpresa, un episodi molt desagradable que va viure a dins d’Operación Triunfo. Han hagut de passar més de 20 anys perquè tregui a la llum l’incident que va viure amb un company a qui no nega en assenyalar. Fa referència a Dani Sanz, que va participar en la quarta edició del concurs com ella. Qui fos la segona finalista, explica a la revista Shangay que va enfrontar-se a ell després que la insultés al menjador: “Va ser el moment més delirant del meu pas per OT, quan vaig veure’m les cares amb un company perquè em va dir Zorraya al menjador de l’acadèmia“.
Que la insultessin amb aquest joc de paraules entre el seu nom i l’insult va recordar-li als moments en què l’assetjaven al seu poble, cosa que va fer que saltés: “La campana va sonar a dins meu, tin tin, perill, una red flag de manual. Vaig apropar-me a ell i van haver d’aturar-me els meus companys“. “A mi, que m’insultés, va sentar-me una mica malament la veritat. Hi ha coses que no permeto i que ningú no hauria de permetre“.
“Jo vaig ser una dona molt liberal al poble, vaig fer el que vaig voler sempre i, en aquell moment, que se m’insultés dient-me zorraya a l’acadèmia on anàvem a cantar… perquè m’ho va dir sense solta ni volta i em va fer molt de mal. Se’ls ha de parar“, ha insistit en una entrevista que ha cridat molt l’atenció i que ha rebut molts aplaudiments.
Davant d’allò, tots dos van tenir una reunió amb el director perquè no va agradar que la cosa “se’ls hi anés de les mans“. “És cert que, amb el temps, vam parlar-ho… però, en aquell moment, jo no volia permetre que ningú em faltés al respecte“, ha afegit.
Soraya lamenta les “trampes” que li han posat al llarg de la seva carrera
Amb motiu del seu vintè aniversari de carrera, Soraya també ha volgut reflexionar sobre les “trampes” que li han posat al llarg de tot aquest temps. Diu que han volgut que “caigués”, però que està contenta de continuar: “Sé d’on vinc i no se’m cauen els anells“. “Des de petita em van fer sentir diferent”, diu, i per això se sent tan identificada amb el col·lectiu LGTBI+: “Si a tu et fan mal, a mi em dol”.
“Fins al dia que em mori lluitaré com una més“, afegeix l’artista. Tot i que aquest posicionament li ha comportat conseqüències professionals, ja que assegura que li han “caigut” feines pel seu suport al col·lectiu, té clar que continuarà fent-ho: “No m’importa en absolut si és el que hi ha”.