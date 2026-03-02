Soraya ha recordado, por sorpresa, un episodio muy desagradable que vivió dentro de Operación Triunfo. Han tenido que pasar más de 20 años para que saque a la luz el incidente que vivió con un compañero al que no duda en señalar. Se refiere a Dani Sanz, que participó en la cuarta edición del concurso como ella. Quien fuera la segunda finalista, explica a la revista Shangay que se enfrentó a él después de que la insultara en el comedor: «Fue el momento más delirante de mi paso por OT, cuando me vi las caras con un compañero porque me llamó Zorraya en el comedor de la academia«.

Que la insultaran con este juego de palabras entre su nombre y el insulto le recordó a los momentos en que la acosaban en su pueblo, lo que hizo que estallara: «La campana sonó dentro de mí, tin tin, peligro, una red flag de manual. Me acerqué a él y tuvieron que detenerme mis compañeros«. «A mí, que me insultara, me sentó un poco mal la verdad. Hay cosas que no permito y que nadie debería permitir«.

«Yo fui una mujer muy liberal en el pueblo, hice lo que quise siempre y, en aquel momento, que se me insultara llamándome zorraya en la academia donde íbamos a cantar… porque me lo dijo sin ton ni son y me hizo mucho daño. Hay que detenerlos«, ha insistido en una entrevista que ha llamado mucho la atención y que ha recibido muchos aplausos.

Ante eso, ambos tuvieron una reunión con el director porque no gustó que la cosa «se les fuera de las manos«. «Es cierto que, con el tiempo, lo hablamos… pero, en aquel momento, yo no quería permitir que nadie me faltara al respeto«, ha añadido.

La cantante denuncia lo que tuvo que vivir en aquel momento | Instagram

Soraya recuerda uno de los peores momentos en OT | Instagram

Soraya lamenta las «trampas» que le han puesto a lo largo de su carrera

Con motivo de su vigésimo aniversario de carrera, Soraya también ha querido reflexionar sobre las «trampas» que le han puesto a lo largo de todo este tiempo. Dice que han querido que «cayera», pero que está contenta de continuar: «Sé de dónde vengo y no se me caen los anillos«. «Desde pequeña me hicieron sentir diferente», dice, y por eso se siente tan identificada con el colectivo LGTBI+: «Si a ti te hacen daño, a mí me duele».

«Hasta el día que me muera lucharé como una más«, añade la artista. Aunque este posicionamiento le ha traído consecuencias profesionales, ya que asegura que le han «caído» trabajos por su apoyo al colectivo, tiene claro que continuará haciéndolo: «No me importa en absoluto si es lo que hay».