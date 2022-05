Soraya denuncia estar vetada a TVE i acaba retractant-se poc després

Soraya és una de les exconcursants d’Operación Triunfo amb menys pèls a la llengua. La cantant extremenya mai no ha dubtat a l’hora de criticar el format i la cadena, TVE, contra els qui acaba de carregar sense miraments una altra vegada. En aquest cas, ho ha fet en el programa Red Room, el que presenta el youtuber Malbert. I què els ha retret ara? Bàsicament que no la convidin als programes en els que parlen d’Eurovisió, als que podria anar perfectament com a exrepresentant espanyola que va participar en el festival el 2009. El més sorprenent és que els hagi arribat a acusar públicament de tenir-la vetada per haver parlat malament d’ells en alguna entrevista.

Sense cap mena de censura, així es mostrava Soraya a l’hora de fer una acusació tan greu contra la cadena de televisió pública: “Jo estic vetada en els programes d’Eurovisió a TVE. La meva candidatura va passar molt desapercebuda i mai no he format part de l’equip de votació. De fet, mai no se’m truca per als programes que tenen a veure amb el festival i tampoc no em conviden a les faltes. Ara bé, no cal que em convideu. Estic molt tranquil·la veient la gala des de casa… M’estalvio els diners de l’estilista i els maquilladors”, etzibava de males maneres tot mirant a càmera.

No contenta amb això, prosseguia amb el seu atac: “No és que sigui una pena. És que, vulguin o no, jo formo part de la història d’Eurovisió i això ningú no m’ho pot negar“. La cantant va quedar en penúltima posició i només va obtenir 23 anys, però és cert que va ser una de les representants espanyoles i que va viure l’experiència.

Poques hores després, Soraya recula en la crítica a TVE

Com era d’esperar, aquest fragment d’entrevista es viralitzava ràpidament en sorprendre que s’atrevís a fer una acusació de veto com aquesta. L’allau de missatges va ser tan gran, que l’artista va veure’s forçada a recular a través del seu perfil de Twitter: “Fa unes setmanes vaig tenir una conversa molt necessària i molt maca amb una persona que no coneixia personalment. Una conversa que ha canviat la meva participació en programes que tenen a veure amb Eurovisió i la cadena que em va representar en el festival. Una cadena que sempre m’ha convidat a programes de la casa i que, gràcies a aquesta conversa i a l’enteniment i estima per ambdues parts, en aquests dies estic formant part i formaré part de cites eurovisives amb la casa com ja s’està veient. Molt feliç amb aquesta etapa”, publicava només unes hores després.

Una cadena que siempre me ha invitado a programas de la casa y que gracias a esa conversación y al entendimiento y el cariño por ambas partes ,en estos días estoy formando parte y formare de citas eurovisivas con la casa , como ya se está viendo .

Muy feliz con esta etapa ❤️ — SORAYA (@SorayaArnelas) May 11, 2022

Llavors, en què quedem? El que és cert és que aquesta setmana ha reaparegut a La noche D de TVE tot acompanyant altres representants espanyols a Eurovisió. És aquest el pas de la cadena per aconseguir que deixi de parlar malament d’ells? I tants diners li paguen a ella per haver canviat d’opinió al respecte tan ràpidament? Un seguit de dubtes que col·loquen l’extremenya en una tessitura complicada.