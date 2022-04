Soraya critica TVE pel tracte que va rebre a ‘Eurovisió’

Queda poc més d’un mes per a la gran final d’Eurovisió, el festival de música europeu amb més teleespectadors. L’explosiva Chanel representarà Espanya, una aposta pel ball que confien que ajudi a no tornar a quedar a la cua de la classificació. La cantant Soraya, que va actuar-hi el 2009, ha volgut recordar com va ser la seva experiència en una entrevista a Telecinco en la que també ha desitjat tota la sort del món a la catalana: “Brillarà amb força perquè és la diva d’Espanya. M’encanta com defensa la cançó i crec que aquest any ens sorprendrà i quedarà en bona posició”.

Ella no va tenir aquesta sort, ja que no va convèncer els teleespectadors i va quedar penúltima. El seu La noche es para mí no va agradar gens i tampoc ella va quedar gaire convençuda amb el seu paper, fins al punt que ara ha fet autocrítica en el seu perfil de Twitter. Aquests dies que s’està parlant tant de la coreografia, ella ha volgut deixar clar que no guarda bon record del ball de la seva cançó: “Aquella va ser la pitjor coreografia portada en la història d’Eurovisió. I vinga a donar voltes! I més voltes! Encara sóc marejada“.

Aquella fue la peor coreografía jamás llevada en la historia de Eurovisión … y venga a dar vueltas ! Y más vueltas! Aún sigo mareada 😵‍💫 https://t.co/VBXMAww3il — SORAYA (@SorayaArnelas) April 11, 2022

Han passat tretze anys des d’aquell moment, però l’artista continua enfadada pel ball que es va idear per a ella. Aquesta no és la primera vegada que Soraya ha criticat la seva mateixa actuació, com el moment en el que va denunciar que no li paguessin res: “TVE no em va pagar res… Ni tan sols el vestit que vaig portar”. A més a més, va reconèixer públicament que va tenir molts problemes amb la cadena perquè no van permetre-la escollir la seva coreògrafa.

Ella volia que fos Miryam Benedited, famosa pel seu paper a Operación Triunfo, qui l’aconsellés: “TVE em va treure la meva coreògrafa i el cos de ballarins i me’n va imposar uns altres. Vaig tenir moltes discussions amb la coreògrafa que em van imposar, fins al punt que vaig arribar a amenaçar-la. L’últim dia de l’assaig no vaig voler anar-hi perquè li hagués estirat dels cabells“. Caldrà veure si Chanel té tants problemes ara que està començant els assajos abans de la final.