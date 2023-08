Qui són les amigues de Letícia? Noms i detalls de totes elles

Letícia va canviar de vida radicalment quan va conèixer Felip de Borbó, això és més que evident. El seu matrimoni la va convertir en reina espanyola i, a partir d’aquí, ha quedat enrere l’anonimat i els problemes quotidians que tenia quan treballava de periodista. Una de les poques coses que hauria mantingut d’aquella època a televisió serien les seves amigues, sobretot tres reporteres amb qui encara manté una bona amistat.

La més famosa d’aquestes periodistes properes a Letícia és Sonsoles Ónega. La presentadora d’Antena 3 no ha ocultat mai la devoció que es tenen i aprofita cada ocasió que té per defensar la seva amiga. Sempre ha dit que creu que està sent “una molt bona reina” i que està orgullosa de poder considerar-se la seva amiga des de fa anys. Com es van conèixer? La revista Lecturas ha sabut que van començar a ser amigues quan totes dues treballaven a la CNN el 1999. La seva relació va fer-se tan forta que, de fet, ella és una de les persones que va signar com a testimoni en la boda amb Felip.

Sonsoles Onega y la Reina Letizia son grandes amigas desde los años 90. pic.twitter.com/AblPQHNOSP — Viva Eureka! Edición España (@vivaeurek) April 4, 2023

Letícia manté un grup d’amigues de la seva època com a periodista

Una altra companya de professió amb qui hauria mantingut l’amistat després de fer-se reina és Mar Peiteado. Ella no és tan coneguda i mediàtica com Sonsoles, més aviat al contrari. Destaca per la seva discreció i mai no ha volgut parlar de la seva amistat amb Letícia. Amb ella també va coincidir a la CNN, una feina que Mar abandonaria per començar a escriure en diverses revistes del cor.

Fa uns quants anys que treballa com a freelance i ha col·laborat amb molts mitjans de comunicació, però a cap d’ells no els hauria confessat cap secret de l’actual monarca: “Letícia ha pogut confiar en la seva discreció també quan el director de la revista del cor va interrogar-la quan va saber que la seva amiga s’havia promès amb Felip”, diuen. La seva amistat amb la periodista del cor i estil seria tan important que ella hauria escollit Letícia com a la padrina d’un dels seus fills.

Letícia manté amigues de quan era periodista | Europa Press

També es destaca la relació d’amistat de Letícia i Almudena Bermejo, a qui va conèixer a Telemadrid. Amb ella ha coincidit en algun acte públic perquè treballa com a directora de la Fundació Espacio Telefónica, una dona poderosa amb qui seria amiga des que eren joves i estudiaven juntes a la Universitat. Se sap que la reina va ser una de les convidades de la seva boda i que també ha acudit a moltes de les seves festes d’aniversari. No hi ha fotografies d’elles dues juntes, però expliquen a diverses revistes que també hi hauria hagut una època en què feien zumba juntes.

Letícia té una agenda privada i s’ha filtrat moltes vegades que algú l’ha vist prenent alguna cosa amb les amigues, anant amb elles al cinema i també de concert. Sempre ho farien amb la màxima discreció possible per evitar que apareguessin fotografies a la premsa, un món en el qual queda clar que la reina espanyola té unes quantes amistats.