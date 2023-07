El mateix dia que Letícia és notícia pels regals caríssims que li van fer l’any passat, surt a la llum que diversos testimonis la situen en un Mercadona dels afores de Madrid. L’haurien vist comprar al supermercat i això sorprèn moltíssim, tenint en compte que poques persones haurien cregut que és una habitual d’aquest establiment. No va anar-hi per omplir la nevera, per això, sinó que s’hauria passat per la secció de bellesa i allà hauria adquirit un producte de maquillatge low cost.

Look assegura que fonts de tota solvència l’haurien vist comprar un eyeliner de Deliplus, la marca blanca del supermercat. El que ella hauria comprat es tracta d’un llapis d’ulls de color negre, un perfilador en format líquid i aplicació de pinzell que només costa 3,50 €. Aquesta marca té altres models en color marró i també la versió waterproof per poder mullar-se els ulls també sota l’aigua. La dona de Felip VI va escollir el més clàssic i popular, una compra que hauria fet amb diners en efectiu, per cert.

Resulta molt i molt curiosa aquesta incorporació al seu estoig de maquillatge, en el qual deu tenir base i rímels de les marques més cares. És aquest l’únic producte barat de la llarga llista de maquillatge que deu fer servir? O resultaria sorprenent que se sabés què més fa servir? Potser també és fan dels pintallavis de menys de cinc euros, qui sap.

Aquest és el maquillatge barat que fa servir Letícia | Mercadona

El perfum preferit de Letícia té la seva rèplica en aquest supermercat

Han explicat, a més a més, que Letícia hauria acudit sola i sense escorta. Aniria amb roba còmoda, xancletes planes i ulleres de sol per intentar passar desapercebuda. No ho hauria aconseguit, com tampoc hauria pogut amagar el contingut de la seva cistella de la compra.

Mercadona sabria que Letícia és una de les seves clientes o, si més no, també ells han volgut tenir un gest que la té a ella com a protagonista. Quin? S’ha filtrat que el perfum preferit de Letícia és l’Eau de Soir de Sisley, que costa 250 €.

El maquillatge de Letícia, barat i del Mercadona | Europa Press

Per tal que les seves fans monàrquiques puguin olorar com ella, ara han posat a la venda una colònia que oloraria d’una manera molt similar a aquesta que fa servir ella. La diferència és que aquesta de supermercat només costaria 8 €. No serà el mateix, és clar, i segurament ni tan sols s’assemblarà gaire. Sigui com sigui, aquesta acaba sent una altra anècdota que relaciona, sorprenentment, la monarca i el supermercat.