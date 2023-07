Juan Urdangarin és, segurament, el més discret dels quatre fills d’Iñaki i Cristina de Borbó. Fa pocs dies va saber-se que havia fet un voluntariat a Cambodja durant l’any sabàtic que va prendre’s abans de començar a estudiar Relacions Internacionals en una universitat privada al Regne Unit. A més a més, van filtrar que la seva és una vida “tranquil·la i anònima” i que comparteix pis a Londres amb tres nois. Aquí hauria treballat en una entitat de cooperació internacional, una feina que ha deixat per canviar d’àmbit totalment.

L’última informació que s’ha filtrat sobre ell té a veure, precisament, amb la seva trajectòria professional. Vanitatis ha continuat indagat sobre ell i ha sabut que l’any passat va fitxar per l’agència d’organització d’esdeveniments d’Alejandro Agag, gendre de José María Aznar. L’han assignat a la divisió ecològica de cotxe Extreme E i aquí treballa com a ajudant de producció, amb l’objectiu de col·laborar per potenciar la venda i l’ús del vehicle elèctric i sostenible. En aquests moments es trobaria a Sardenya treballant en la preparació del circuit d’aquesta competició.

Juan Urdangarin canvia de sector de feina, però continua lligat a la solidaritat

“Es tracta de començar des de baix per anar prenent consciència del que és una feina, els horaris, les responsabilitats i tot allò relacionat amb el món laboral”, expliquen. Ara mateix està de viatge de feina a l’illa italiana, però continua residint de manera estable a la capital anglesa. De fet, tampoc no hauria abandonat les tasques relacionades amb la cooperació internacional: “Està molt satisfet amb l’experiència que li permet desenvolupar la seva feina. Ara viatja pel món en l’organització d’esdeveniments i reunions en les quals mostren els avantatges dels vehicles elèctrics. En aquesta empresa pot desenvolupar plenament la seva vena solidària”.

Què fa Juan Urdangarin? | Europa Press

A poc a poc van sabent-se més coses de la vida privada i laboral del fill gran d’Iñaki Urdangarin i Cristina, cosa no deu fer-li gaire gràcia si realment fa tants esforços per mantenir una vida anònima i allunyada de la premsa. La seva família és la que és i no pot evitar que la premsa rosa s’interessi per què fa i a què es dedica, però podria arribar un comunicat en què insistís en què no vol saber-ne res. Temps al temps.