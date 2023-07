Joan Carles, molt empitjorat: envellit, més prim i dificultats per caminar

Joan Carles de Borbó torna a estar a Galícia, un viatge que desitjava amb moltes ganes i que no ha tingut tanta repercussió com les anteriors vegades. Això no vol dir que els fotògrafs hagin ignorat la seva presència a Espanya, per això. La feina dels paparazzi ha permès que es publiquin fotografies actuals del rei emèrit, en els quals se’l veu visiblement encorbat i amb més problemes de mobilitat que en les darreres aparicions públiques. Testimonis qualifiquen el seu estat de “fràgil“, fins i tot, un adjectiu que evidencia com està la situació.

El pare de Felip VI ha fet cas omís a les seves indicacions i ha viatjat des d’Abu Dhabi encara que sàpiga que cada visita fa una mica més de mal a la imatge de la família reial. Això no li importa un rave, pel que es veu, tenint en compte que res no sembla tan important per a ell com ho són les regates i el mar. L’objectiu del seu viatge és aquest, precisament, navegar i retrobar-se amb els pocs amics que li continuen rient les gràcies com si res no hagués passat.

Joan Carles de Borbó, empitjorat físicament en el retorn a Espanya

El que més crida l’atenció d’aquestes imatges, com dèiem, és l’estat físic de l’emèrit. El Borbó apareix visiblement més envellit, molt més prim, lleugerament encorbat i amb la necessitat de ser ajudat per caminar, per entrar i per sortir del vaixell.

S’ha aprimat molt en els darrers mesos | Europa Press

Han d’ajudar-lo a caminar | Europa Press

No ha concedit cap declaració als mitjans de comunicació congregats, un silenci que se sobreentén tenint en compte que no agradaria que parlés. De moment, només se sap que ha gaudit de bon marisc amb els amics en un restaurant molt bo de la zona de Sanxenxo.

Joan Carles de Borbó no camina sense ajuda | Europa Press

L’emèrit està molt envellit | Europa Press

Cal recordar que Joan Carles, de 85 anys, ha estat operat més de 15 vegades, la gran majoria d’elles precisament per culpa dels problemes de maluc i mobilitat que arrossega. De moment no s’ha filtrat a la premsa si té alguna molèstia nova o no, però hi ha vegades en què les imatges parlen per si soles.