Leticia sempre ha estat molt hermètica amb la premsa pel que fa als seus gustos personals, però això no impedeix que, de tant en tant, es filtri què li agrada. Gràcies a això hem pogut saber, per exemple, que sempre demana Vichy Catalan amb gel i llimona. L’última afició que s’ha descobert de la dona de Felip VI? Que no pren cafè, ja que prefereix substituir-lo pel te verd.

D’ella s’ha dit que segueix la dieta Perricone, que proposa un seguit de pautes i aliments prohibits. El salmó és el protagonista d’aquesta manera de menjar, així com tots aquells productes amb propietats antiinflamatòries. El metge que hi ha darrere d’aquesta idea aconsella eliminar el cafè del dia a dia i incorporar-hi, en canvi, el te verd. Aquesta és una infusió que ajudaria a prevenir l’envelliment de la pell i amb molts beneficis estomacals, expliquen.

Des de Lecturas afegeixen que, segons aquesta dieta, s’haurien de prendre tres tasses de te verd cada dia. Això sí, sempre s’han de beure com a mínim una hora després de cada dia per tal que no interfereixi amb l’absorció de ferro. Com era d’esperar, és ideal no afegir-li sucre.

Letícia no beu cafè, beu una altra beguda | Europa Press

Letícia, enxampada de compres en el Mercadona

No sabem si hi va anar a comprar bossetes de te verd o no, però diverses fonts asseguren a Look que han vist Letícia comprant en un Mercadona dels afores de Madrid. Diuen que aquesta ha estat una visita exprés que tindria com a objectiu comprar un llapis d’ulls negre de marca blanca que no arriba als 3 €. És aquest el seu truc de maquillatge?

Resulta molt sorprenent que sigui certa aquesta informació, però així els haurien informat. Diuen que l’haurien vist amb uns pantalons clars, samarreta blanca i ulleres de sol. No aniria acompanyada d’escorta i tampoc de telèfon mòbil, diuen. Era realment Letícia a qui van veure en el supermercat pagant amb diners en efectiu? No hi ha cap imatge del moment, el que també sorprèn. El mitjà insisteix en què les fonts que han aconseguit són molt creïbles, així que fins que no ho desmenteixin podria ser veritat que la monarca espanyola va al supermercat de tant en tant.