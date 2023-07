Letizia siempre ha sido muy hermética con la prensa en cuanto a sus gustos personales, pero esto no impide que, de vez en cuando, se filtre qué le gusta. Gracias a esto hemos podido saber, por ejemplo, que siempre pide Vichy Catalan con hielo y limón. ¿La última afición que se ha descubierto de la mujer de Felipe VI? Que no toma café, ya que prefiere sustituirlo por el té verde.

De ella se ha dicho que sigue la dieta Perricone, que propone una serie de pautas y alimentos prohibidos. El salmón es el protagonista de este modo de comida, así como todos aquellos productos con propiedades antiinflamatorias. El médico que hay detrás de esta idea aconseja eliminar el café del día a día e incorporar, en cambio, el té verde. Esta es una infusión que ayudaría a prevenir el envejecimiento de la piel y con muchos beneficios estomacales, explican.

Desde Lecturas añaden que, según esta dieta, se tendrían que tomar tres tasas de té verde cada día. Eso sí, siempre se tienen que beber como mínimo una hora después de cada día para que no interfiera con la absorción de hierro. Como era de esperar, es ideal no añadirle azúcar.

Letiizia no bebe café, bebe otra bebida | Europa Press

Letizia, pillada de compras en el Mercadona

No sabemos si fue a comprar bolsitas de té verde o no, pero varias fuentes aseguran a Look que han visto a Letizia comprando en un Mercadona de las afueras de Madrid. Dicen que esta ha sido una visita exprés que tendría como objetivo comprar un lápiz de ojos negro de marca blanca que no llega a los 3 €. ¿Es este su truco de maquillaje?

Resulta muy sorprendente que sea cierta esta información, pero así los habrían informado. Dicen que lo habrían visto con unos pantalones claros, camiseta blanca y gafas de sol. No iría acompañada de escolta y tampoco de teléfono móvil, dicen. ¿Era realmente Letizia a quien vieron en el supermercado pagando con dinero en efectivo? No hay ninguna imagen del momento, lo que también sorprende. El medio insiste en que las fuentes que han conseguido son muy creíbles, así que hasta que no lo desmientan podría ser verdad que la monarca española va al supermercado de vez en cuando.