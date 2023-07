«Follón y gran tensión» en la familia real por los viajes de Juan Carlos

Juan Carlos de Borbón continúa obsesionado con que quiere volver a España sea como sea. El último fin de semana de julio se celebrarán las regatas de Sanxenxo y él quiere estar, aunque a la familia no le guste que visite Galicia otra vez. Fuentes próximas al emérito han asegurado a Informalia que su intención es asistir a la regata de la Copa de España de los días 28, 29 y 30 de julio. Ahora bien, él lo que querría es alargar su estancia en el país: «Le gustaría pasar todo el verano aquí porque quiere quedarse un tiempo«.

Es consciente que Felipe VI no se lo permitirá porque su presencia no es bienvenida. Es por eso que se estaría planteando pasar todo el agosto en el Reino Unido y más concretamente en Wirth, donde tendrá lugar otra regata del Campeonato del Mundo de Vela. Los Borbones continúan enfrentados y son contrarios a su retorno: «En la Zarzuela verían con mejores ojos que se atrasara su viaje, especialmente porque no le robe protagonismo a su hijo durante las vacaciones en Palma».

Juan Carlos de Borbón no podrá volver a España aún | Europa Press

La familia real, totalmente contraria al retorno a España de Juan Carlos de Borbón

De hecho, varias fuentes los confirman que en la Zarzuela hay «un gran follón y una gran tensión» por los movimientos del rey emérito español: «Hacía mucho de tiempo que no se respiraba este mal ambiente desde que Juan Carlos se instaló en Abu Dabi y Letizia se encontró tan a gusto al convertirse en el centro de las miradas a la coronación de Carlos III en Londres. Ella rechaza absolutamente la idea de su retorno en España«.

En cambio, Juan Carlos de Borbón estaría intentando convencer a todo el mundo para conseguir volver a establecer su residencia. De momento han dicho que lo tendrá más fácil si el PP gana las elecciones del 23 de julio, una información que no está confirmada está claro.

Sofía llega hoy a Mallorca | Europa Press

Mientras se habla del hipotético viaje de Juan Carlos en Galicia de la semana próxima, su mujer se relaja en Mallorca en el inicio de sus vacaciones. Hoy mismo llega a la isla Balear, en la que estará acompañada de buena parte de la familia después de muchos años sin reunirlos allá.