“Enrenou i gran tensió” a la família reial pels viatges de Joan Carles

Joan Carles de Borbó continua capficat que vol tornar a Espanya sigui com sigui. L’últim cap de setmana de juliol se celebraran les regates de Sanxenxo i ell vol ser-hi, encara que a la família no li agradi que visiti Galícia una altra vegada. Fonts properes a l’emèrit han assegurat a Informalia que la seva intenció és assistir a la regata de la Copa d’Espanya dels dies 28, 29 i 30 de juliol. Ara bé, ell el que voldria és allargar la seva estada al país: “Li agradaria passar tot l’estiu aquí perquè vol quedar-s’hi un temps“.

És conscient que Felip VI no li ho permetrà perquè la seva presència no és benvinguda. És per això que s’estaria plantejant passar tot l’agost al Regne Unit i més concretament a Wirth, on tindrà lloc una altra regata del Campionat del Món de Vela. Els Borbons continuen enfrontats i són contraris al seu retorn: “A la Zarzuela veurien amb millors ulls que s’endarrerís el seu viatge, especialment perquè no li robi protagonisme al seu fill durant les vacances a Palma”.

Joan Carles de Borbó no podrà tornar a Espanya encara | Europa Press

La família reial, totalment contrària al retorn a Espanya de Joan Carles de Borbó

De fet, diverses fonts els confirmen que a la Zarzuela hi ha “un gran enrenou i una gran tensió” pels moviments del rei emèrit espanyol: “Feia molt de temps que no es respirava aquest mal ambient des que Joan Carles va instal·lar-se a Abu Dhabi i Letícia va trobar-se tan a gust en convertir-se en el centre de les mirades a la coronació de Carles III a Londres. Ella rebutja absolutament la idea del seu retorn a Espanya“.

En canvi, Joan Carles de Borbó estaria intentant convèncer tothom per aconseguir tornar a establir-hi la seva residència. De moment han dit que ho tindrà més fàcil si el PP guanya les eleccions del 23 de juliol, una informació que no està confirmada és clar.

Sofia arriba avui a Mallorca | Europa Press

Mentre es parla de l’hipotètic viatge de Joan Carles a Galícia de la setmana vinent, la seva dona es relaxa a Mallorca en l’inici de les seves vacances. Avui mateix arriba a l’illa Balear, en la qual estarà acompanyada de bona part de la família després de molts anys sense reunir-los allà.