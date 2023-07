Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin no es posen d’acord en la signatura del divorci i això és, simplement, per un motiu econòmic. S’ha dit que les exigències de l’exduc de Palma estan posposant el final oficial del seu matrimoni i que, a més a més, el mal rotllo entre ells s’està accentuant. Això s’hauria demostrat en una forta esbroncada que han protagonitzat dijous passat, una discussió a crits que van sentir diversos testimonis.

Així ho assegura Vanitatis, que ha parlat amb persones que els hauria sentit dient-se absolutament de tot. On? Cristina va visitar un dels nebots d’Iñaki per intentar mantenir la bona relació que tenien, però la trobada va complicar-se i va haver-hi molta tensió: “Urdangarin demana una compensació i la negociació s’ha complicat fins al punt que, de moment, ja no hi ha negociació. Fa mesos van pactar una quantitat de diners perquè ell pogués viure tranquil, ara aquests diners sembla que ja no són suficients“.

En una escena que qualifiquen de “moment de màxima tensió“, els asseguren que van sentir Cristina dient-li al seu ex que publiqués les seves memòries si vol perquè “els únics perjudicats” seran els seus fills. Amb això deixen caure que l’exjugador d’handbol l’estaria amenaçant amb la publicació d’un llibre en què podria treure a la llum la realitat de la seva implicació en el cas Nóos i tot el que sap sobre la família reial.

Iñaki Urdangarin demana més diners a Cristina de Boró | Europa Press

La família d’Iñaki Urdangarin deixa de parlar amb Cristina de Borbó

Cristina estava molt integrada en la família Urdangarin, però ara la situació ha canviat radicalment. El mateix mitjà ha sabut que la germana gran d’Iñaki ha deixat de parlar-se amb ella perquè “la culpa de tots els mals que pateix el seu germà“. Diuen que ara “s’ha convertit al republicanisme” i que és “gairebé anarquista”, de la mateixa manera que hauria començat a “odiar” tot el que té a veure amb la família reial.

Cristina de Borbó no vol pagar tants diners a Iñaki Urdangarin | Europa Press

“Ara són tots els Urdangarin els qui farien cremar la Zarzuela per defensar el seu germà”, afegeixen. Assenyalen la família reial com a responsables dels problemes d’Iñaki i també del divorci amb Cristina, una mala relació que sembla lluny de millorar.