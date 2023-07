Corinna reclama 146 milions d’euros a Joan Carles de Borbó

Joan Carles de Borbó no va escollir gaire bé la seva amant. Poques vegades una relació extramatrimonial havia comportat tants problemes com la del rei emèrit espanyol i Corinna Larsen… almenys, a escala econòmica. La princesa alemanya ha presentat una altra demanda contra ell, ara per culpa de la campanya d’assetjament que hauria patit perquè considera que és ell qui l’ha orquestrat. Per aquest motiu, li reclama 146 milions d’euros en concepte de danys morals.

Fonts judicials deixen caure a la revista Semana que hi haurà quatre vistes preliminars al llarg de la setmana, però que fa pinta que la demanda no té possibilitats reals de tirar endavant. Els advocats de Joan Carles han demanat al Tribunal Superior de Londres que la rebutgin directament, tenint en compte que obrir aquest cas suposaria un malbaratament de temps i diners.

Els fotògrafs han captat Corinna arribant al Tribunal molt somrient i saludant a la premsa, mentre que un cop a dins ha començat a prendre notes sense parar. Serà aviat quan es decideixi si se celebrarà el judici contra Joan Carles per assetjament o no, però des de l’equip legal del monarca tenen clar que no arribarà a celebrar-se: “El cas no té perspectives reals de prosperar perquè la justícia britànica no té jurisdicció en aquest procés. Els fets als quals fa referència van tenir lloc fora del Regne Unit”, els ha explicat un dels lletrats.

Corinna torna a demandar Joan Carles de Borbó | Europa Press

Corinna acusa Joan Carles de Borbó d’orquestrar una campanya de desprestigi contra ella

Corinna continua insistint en què Joan Carles va demanar que s’iniciï aquesta campanya de “desprestigi, intimidació i vigilància” contra ella. Creu que va prendre aquesta decisió quan ella va negar-se a retornar la donació de 65 milions d’euros que li havia transferit, un regal enverinat que va voler quedar-se. Què vol? Reprendre la demanda que va interposar contra ell. El problema és que la justícia britànica va concedir la immunitat parcial a l’emèrit a finals de l’any passat, així que no fa pinta que ara canviïn de decisió. L’alemanya hauria incorregut en dotze contradiccions en la demanda inicial, les quals van donar ales al tribunal per desestimar el que demanava.

L’única opció que tenen els advocats de Corinna és intentar trobar arguments prou sòlids que convencin el tribunal de Londres que realment sí que tenen competència en aquest cas. Jutjar Joan Carles a Espanya és impossible, així que l’única basa que li queda és demostrar que les intimidacions que hauria patit s’haurien comès a Londres quan ella vivia allà.