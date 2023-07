Tamara Falcó i Íñigo Onieva han començat a Sud-àfrica un viatge de noces que durarà un mes i que els portarà a tots els continents. Després d’una boda multitudinària i molt mediàtica, el matrimoni ja pensa en el següent pas: els fills. La revista ¡Hola! els ha preguntat sobre el tema i tots dos tenen clar que volen posar-se a intentar-ho com més aviat millor. La marquesa de Griñón té 41 anys, així que tampoc no poden esperar gaire. Ella mateixa reconeix que li preocupa “el rellotge biològic”. I, de fet, per aquest motiu hauria començat un tractament de fertilitat “natural”.

La filla d’Isabel Preysler és molt creient, així que vol que els nens arribin “quan Déu vulgui”: “Confio molt en ell“, ha dit. Per si la fe no és suficient, també ha recorregut a un mètode que hauria seguit una amiga propera a ella: “Des de fa diversos mesos, estic amb un mètode natural que s’anomena Fertilitas i que mesura el teu cos, l’estudia i t’assegura que està bé. És un tractament lent i, per això, l’he començat abans de la boda”.

Tamara Falcó ha començat un tractament de fertilitat | Antena 3

Tamara Falcó no vol sotmetre’s a cap tractament de fertilitat contrari a les idees de l’Església

El que més li hauria agradat d’aquesta tècnica és que no manipula els embrions al laboratori, un tipus de fecundació in vitro no permesa per l’església més tancada. De fet, diu que no vol sentir a parlar de congelar òvuls o de cap altre d’aquests mètodes de fecundació assistida: “No em vull veure en aquesta tessitura, primer anirem per la via natural perquè per això m’he preocupat de tenir el cos sa. Si després tenim problemes, ja veurem”.

Encara no han publicat cap fotografia del viatge de noces, un hermetisme que sorprèn tenint en compte que tots dos són molt actius a les xarxes socials. Podria ser que part dels diners que han cobrat de la revista sigui per tenir l’exclusiva d’aquesta part, també. Aquesta setmana s’ha publicat la segona part del reportatge de la boda, així que serà la setmana vinent quan sortirem de dubtes i veurem si aquesta desconnexió del mòbil és per amor o per diners.