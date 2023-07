La tertuliana Raquel Arias confessa haver format part d’una secta

Raquel Arias ha fet una confessió molt sorprenent a Así es la vida, el programa que presenta Sandra Barneda a Telecinco cada tarda. L’exconcursant de Supervivientes ara es guanya la vida com a col·laboradora d’aquest espai, en el qual ha aprofitat que estaven parlant de la desarticulació d’una secta per revelar que ella va estar-hi en una.

El titular és molt fort, d’igual manera que tota la història personal que ha explicat. En la seva infància assegura que va viure una experiència molt traumàtica, la qual ha volgut compartir per primera vegada per intentar ajudar alguna persona que es trobi en una situació similar: “Quan estava a l’escola, em captaven i em portaven a un lloc en el qual m’ho passava molt bé. Recordo que només érem noies. Jo creia que era divertit, però el meu pare va adonar-se que passava alguna cosa perquè el meu comportament va canviar”.

“Estava ficada en alguna cosa relacionada amb la fe o amb Déu i semblava una secta, jo sé que era molt petita. Quan ets tan vulnerable, el més important és que parlis amb els teus pares. És molt important tenir comunicació amb els teus pares, perquè si no la tens poden passar aquestes coses”, ha lamentat. No ha donat més detalls de què és el que feien allà a dins, encara que pel que sembla ella va pensar durant molt de temps que en aquelles reunions s’ho passava bé quan, en realitat, segurament l’estaven intentant convèncer i manipular.

Raquel Arias confessa que va estar en una secta | Telecinco

Qui és Raquel Arias?

Raquel Arias s’ha fet famosa gràcies a la seva participació a Supervivientes, però havia treballat a televisió abans. Nascuda a Cáceres, aquesta dona de 31 anys va estudiar Turisme però es va adonar ràpidament que el que li agradava era la petita pantalla. És per això que s’hauria inscrit a cursos d’interpretació i d’oratòria, pel que ha explicat ella mateixa.

Va presentar-se a Miss Universe Spain i va quedar finalista, una experiència com a model que va deixar enrere per centrar-se en protagonitzar diversos videoclips i participar en realities com Insiders de Netflix o GH. Actualment, com dèiem, treballa de tertuliana d’un programa de Telecinco en una faceta que resulta nova per a ella.