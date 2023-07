La tertuliana Raquel Arias confiesa haber formado parte de una secta

Raquel Arias ha hecho una confesión muy sorprendente en Así es la vida , el programa que presenta Sandra Barneda en Telecinco cada tarde. La ex concursante de Supervivientes ahora se gana la vida como colaboradora de este espacio, en el que ha aprovechado que estaban hablando de la desarticulación de una secta para revelar que ella estuvo en una.

El titular es muy fuerte, de igual manera que toda la historia personal que ha explicado. En su infancia asegura que vivió una experiencia muy traumática, la que ha querido compartir por primera vez para intentar ayudar a alguna persona que se encuentre en una situación similar: «Cuando estaba en la escuela, me captaban y me llevaban a un lugar en el que me lo pasaba muy bien. Recuerdo que solo éramos chicas. Yo creía que era divertido, pero mi padre se dio cuenta de que pasaba algo porque mi comportamiento cambió».

«Estaba metida en algo relacionada con la fe o con Dios y parecía una secta, yo sé que era muy pequeña. Cuando eres tan vulnerable, lo más importante es que hables con tus padres. Es muy importante tener comunicación con tus padres, porque si no la tienes pueden pasar estas cosas», ha lamentado. No ha dado más detalles de que es lo que hacían allí adentro, aunque al parecer ella pensó durante mucho tiempo que en aquellas reuniones se lo pasaba bien cuando, en realidad, seguramente le estaban intentando convencer y manipular.

Raquel Arias confesa que estuvo en una secta | Telecinco

¿Quién es Raquel Arias?

Raquel Arias se ha hecho famosa gracias a su participación en Supervivientes , pero había trabajado a televisión antes. Nacida en Cáceres, esta mujer de 31 años estudió Turismo, pero se dio cuenta rápidamente que lo que le gustaba era la pequeña pantalla. Es por eso que se habría inscrito a cursos de interpretación y de oratoria, por lo que ha explicado ella misma.